La Asociación de Memoria Histórica considera alarmante que Santa Cruz de Tenerife use recursos públicos para proteger el monumento a Franco

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife (ARMHT) considera "escandaloso" y "alarmante" que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife utilice recursos públicos para proteger el Monumento a la Victoria, situado en la avenida de Anaga y conocido como monumento a Franco. Esta entidad denuncia que el Consistorio chicharrero siga la "hoja de ruta de Vox" tras ordenar una nueva batalla judicial contra la resolución del Gobierno de España que ordena la retirada de la escultura antes de febrero de 2027.

De esta manera reacción la citada asociación ante la reciente instrucción dictada por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, para llevar al Gobierno de España ante los tribunales, tras el rechazo, por parte del Ejecutivo, del recurso de alzada presentado contra la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, del 29 de junio, que ordena al Ayuntamiento retirar el monumento y trasladarlo a un almacén en un plazo de seis meses. En dicha resolución se acordó la inclusión del monumento a Franco de Santa Cruz en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.

En la instrucción del alcalde se ordena la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de 28 de agosto, con la que se desestima el recurso de alzada. En la instrucción de Bermúdez se establece que, por parte de las áreas competentes en materia de Cultura y de Patrimonio, en coordinación con la Asesoría Jurídica Municipal, se realicen las actuaciones jurídicas necesarias para interponer el recurso judicial.

La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, lamenta las acciones del alcalde de Santa Cruz para intentar frenar la retirada del monumento a Franco de la vía pública, tal y como lo ha ordenado el Gobierno de España. "Resulta alarmante ver cómo el equipo de Gobierno de la capital tinerfeña (formado por Coalición Canaria y el Partido Popular) está asumiendo íntegramente la agenda ideológica y las propuestas de Vox para blindar un vestigio que vulnera de forma flagrante la legislación vigente de memoria democrática", afirma Mercedes Pérez Schwartz.

Ésta considera un escándalo que se destinen nuevamente recursos económicos del contribuyente a costear litigios judiciales con el único fin de mantener en la vía pública un monumento "diseñado originariamente para ensalzar el golpe de Estado militar de 1936 y la figura del dictador". Entiende que se trata de un nuevo desplante a las víctimas. "No han mostrado la menor sensibilidad en apoyar a quienes perdieron la salud, sus bienes o la vida a manos de la dictadura, ni siquiera colaborando con los homenajes que hemos planteado o ayudando a dar salida a propuestas como las de convertir Paso Alto o la Batería Militar del Barranco del Hierro en lugares de memoria", lamenta la presidenta de la asociación.

Asimismo, Pérez Schwartz critica que tampoco se ha previsto nada por los 90 años del asesinato del último alcalde republicano de la ciudad o por los cincuenta de una de sus últimas¡víctimas mortales, el joven Bartolomé García Lorenzo, que se conmemora en apenas dos semanas, ni por acompañar la memoria de la víctimas del golpe, "estando posicionados de forma radical en proteger la memoria de la dictadura". La portavoz de la asociación apunta que formaciones como CC y el PP están contraviniendo con esta postura los principios que ellos mismos respaldaron en 2018 con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de Canarias.

En relación con el intento de la Gerencia Municipal de Urbanismo de catalogar la obra de Juan de Ávalos dentro del patrimonio protegido de la ciudad, a través del catálogo de bienes que se está tramitando, la ARMHT señala que se trata de otra maniobra promovida originalmente por la extrema derecha. La entidad ya presentó alegaciones en la fase de información pública del catálogo, donde inicialmente no figuraba el monumento, y confirma que volverá a impugnar formalmente cualquier intento de protección patrimonial de la escultura.

La portavoz de la entidad asegura que van a acompañar este proceso y a buscar los medios necesarios para que se deje de rendir homenaje público al dictador, y para Santa Cruz se ponga del lado de las víctimas de la dictadura. La asociación creen que con estas posiciones municipales, tan escoradas a la derecha, los únicos que van a crecer en voto son los que menos creen en la democracia. "Cientos de vecinos de Santa Cruz sufrieron cárcel, persecución, exilio y muerte durante cuatro décadas de dictadura. Ignorar su memoria mientras se financia con dinero de todos la defensa del monumento al dictador no es solo una falta de sensibilidad, es una afrenta democrática", concluye Pérez Schwartz.