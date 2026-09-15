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Barrio a barrio | Somosierra

Los vecinos de García Escámez reclaman a Servicios Públicos el asfaltado de la calle Juan de Mattos y Azofra

Los vecinos de García Escámez reclaman al concejal Carlos Tarife una intervención integral

Acceso a la calle Juan de Mattos y Azofra, junto a la explanada donde los vecinos piden habilitar aparcamientos.

Acceso a la calle Juan de Mattos y Azofra, junto a la explanada donde los vecinos piden habilitar aparcamientos. / Andrés Gutiérrez

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Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

Los vecinos de las 96 viviendas de García Escámez reclaman al área de Servicios Públicos de Santa Cruz que gestiona Carlos Tarife el asfaltado de la calle Juan de Mattos y Azofra, la vía principal de la barriada, cuyo firme presenta un notable deterioro.

La petición ha cobrado fuerza tras la avería que dejó sin agua durante cerca de veinte horas a miles de residentes de Ofra y obligó a abrir una zanja en la calzada. La comunidad considera que las obras deberían aprovecharse para renovar el pavimento y desratizar la zona.

Más demandas vecinales

A esta reivindicación suman la limpieza del barranquillo situado junto al polideportivo y el colegio, donde la maleza preocupa por el riesgo de incendio, así como el acondicionamiento de un solar cercano.

Noticias relacionadas y más

Los residentes también piden ampliar una acera demasiado estrecha, reparar el firme de la calle José Crosa y recolocar unos contenedores situados frente a varias viviendas. La presidenta, Mary Carmen Ventura, denuncia además la presencia de coches abandonados.

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