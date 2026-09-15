Santa Cruz de Tenerife, la octava ciudad mejor valorada del mundo en calidad ambiental

El municipio de Santa Cruz de Tenerife se sitúa entre las 250 ciudades mejor valoradas del mundo según el índice elaborado por la consultora Oxford Economics, una de las más prestigiosas en este sector. A nivel global ocupa el puesto 239, por encima de Las Palmas de Gran Canaria, que se sitúa en el 248, pero en calidad ambiental, la capital chicharrera es la octava ciudad mejor valorada en el mundo.

En la clasificación española, Santa Cruz de Tenerife se sitúa en el noveno puesto, por debajo de Madrid, que ocupa la posición 30 en el índice mundial; Barcelona (72); Valencia (180); Palma de Mallorca (200); Bilbao (211), Málaga (212); Zaragoza (219) y Sevilla (229). En el décimo puesto se encuentra Las Palmas de Gran Canaria.

En el apartado relativo a la calidad de vida, la capital chicarrera sube posiciones, situándose en el puesto 146, y en gobernanza aparece en el 166. Sin embargo desciende en el ranking con respecto a la economía, bajando hasta el puesto 353, y en capital humano, llegando hasta el 527.

Por su parte, Las Palmas de Gran Canaria se sitúa, en cuanto a la calidad ambiental, en la posición 22; en calidad de vida, en el 115, superando a Santa Cruz de Tenerife; en gobernanza, en el 166; en economía, en el 420, y en capital humano, en el 537.

Encabezan el Índice Global de Ciudades 2026 de la consultora Oxford Economics, difundido este martes y que incluye una clasificación de 1.000 urbes, Nueva York, Londres y París. Seattle, San Francisco, Dublín, Boston, San José (California), Tokio y Zúrich completan los diez primeros puestos de la lista, que evalúa cinco categorías: economía, capital humano, calidad de vida, medio ambiente y gobernanza. En Latinoamérica, Buenos Aires ocupa el puesto 138, Lima el 196, Ciudad de México el 221, San José de Costa Rica el 297 y Bogotá el 299.

Ciudades que vigilar

Oxford Economics identifica además como "ciudades que vigilar" a Brasilia, Lima, Medellín, Monterrey y Santiago, que espera que suban puestos en el ránking en los próximos años. Estados Unidos y Europa dominan los primeros puestos del índice, aunque con perfiles diferentes: las urbes estadounidenses destacan especialmente por su fortaleza económica y capital humano, mientras las europeas obtienen mejores resultados en calidad de vida, medio ambiente y gobernanza.

Según la consultora, Madrid destaca por su economía diversificada y su capital humano, al tiempo que Barcelona combina una sólida base económica y de talento con una elevada calidad de vida y atractivo internacional. Valencia y Bilbao sobresalen por sus buenos resultados en calidad de vida y medio ambiente. En el caso de Canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria destacan por su medio ambiente, en primer lugar, y por su calidad de vida.

Retos

El informe señala entre los principales retos de las grandes ciudades españolas, entre las que se incluyen Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, el crecimiento demográfico y la presión sobre la vivienda, donde el aumento de la demanda y la limitada oferta han elevado los precios de compra y alquiler. Lugares como Madrid y Barcelona "han tenido éxito atrayendo personas, inversión y empresas, pero la oferta de vivienda no ha logrado seguir el ritmo", afirma la organización, que considera que la asequibilidad será "cada vez más importante para atraer trabajadores".

El estudio también destaca el avance de varias ciudades de Europa central y oriental y de Asia. Varsovia subió 109 puestos, Taipéi avanzó doce hasta entrar entre las 50 primeras y Kuala Lumpur catorce, hasta el puesto 65. Shenzhen se colocó por primera vez entre las cien primeras. Oxford Economics prevé además un creciente peso de las ciudades asiáticas a medida que el aumento de la productividad y de su producto interior bruto (PIB) eleven sus niveles de vida.