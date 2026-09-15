Santa Cruz de Tenerife busca marmitones y fisioterapeutas, entre otros perfiles

Santa Cruz de Tenerife busca marmitones para un hotel, fisioterapeutas para atender a pacientes en sus domicilios y ayudantes de camareros para un restaurante. Son algunas de las ofertas de trabajo que gestiona actualmente la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento, a través de su Agencia de Colocación de Empleo. En concreto, se encuentran activas un total de 26 ofertas, con las que diferentes empresas necesitan cubrir 64 vacantes, que corresponden a diferentes perfiles.

Los interesados pueden obtener información e inscribirse en las mismas a través de internet, en la web www.empleasantacruz.com. Entre los perfiles que se solicitan también se encuentran auxiliares de ayuda a domicilio, personal sociosanitario, gerocultores, peones de conservación de carreteras, un médico, asesores comerciales de automoción y camareros de piso.

El Ayuntamiento recomienda a los ciudadanos que estén buscando trabajo que consulten de manera periódica y continua las oportunidades laborales que se publican en el citado portal de la Sociedad de Desarrollo. En este sentido, el Consistorio destaca la importancia de "registrarse en la web y rellenar el perfil con la información académica y laboral requerida".