Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinada una canaria en MéxicoTiempo en CanariasDesarticulada una red de ciberestafasRobo con violencia en TenerifeDrones para vigilar la costaMuere un hombre en Las Teresitas
instagramlinkedin

Santa Cruz de Tenerife busca marmitones y fisioterapeutas, entre otros perfiles

El Ayuntamiento gestiona, a través de la Sociedad de Desarrollo, 26 ofertas de empleo de diferentes empresas para cubrir 64 vacantes

Calle Castillo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Calle Castillo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. / María Pisaca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Eloísa Reverón

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife busca marmitones para un hotel, fisioterapeutas para atender a pacientes en sus domicilios y ayudantes de camareros para un restaurante. Son algunas de las ofertas de trabajo que gestiona actualmente la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento, a través de su Agencia de Colocación de Empleo. En concreto, se encuentran activas un total de 26 ofertas, con las que diferentes empresas necesitan cubrir 64 vacantes, que corresponden a diferentes perfiles.

Los interesados pueden obtener información e inscribirse en las mismas a través de internet, en la web www.empleasantacruz.com. Entre los perfiles que se solicitan también se encuentran auxiliares de ayuda a domicilio, personal sociosanitario, gerocultores, peones de conservación de carreteras, un médico, asesores comerciales de automoción y camareros de piso.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento recomienda a los ciudadanos que estén buscando trabajo que consulten de manera periódica y continua las oportunidades laborales que se publican en el citado portal de la Sociedad de Desarrollo. En este sentido, el Consistorio destaca la importancia de "registrarse en la web y rellenar el perfil con la información académica y laboral requerida".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En busca del mosaico perdido: Santa Cruz de Tenerife pide ayuda para localizar uno de sus bienes, la antigua pieza cerámica de la imprenta Nivaria
  2. Carmen Pérez, candidata del PP a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife: 'La capital necesita políticos que salgan de los despachos
  3. El tamaño del primer muelle flotante de Canarias pone en jaque su operativa en Santa Cruz de Tenerife
  4. A la espera de autorización judicial para prestar ayudar a los 27 sintecho que deambulan por Santa Cruz
  5. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recurrirá la decisión judicial que permite que el Real Casino siga abierto
  6. Santa Cruz de Tenerife estrena rampa: finaliza la transformación de la temida acera de Meridiano
  7. La edil de Comercio de Santa Cruz de Tenerife propone copiar el modelo de Las Palmas de Gran Canaria para abrir los domingos
  8. Denuncian ante la Justicia la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife busca marmitones y fisioterapeutas, entre otros perfiles

Santa Cruz de Tenerife busca marmitones y fisioterapeutas, entre otros perfiles

Santa Cruz estrena la gratuidad en las escuelas infantiles Tara y Faina para 140 menores

Santa Cruz estrena la gratuidad en las escuelas infantiles Tara y Faina para 140 menores

La Asociación de Vecinos 8 de Marzo reclama la reapertura de la comisaría de la Policía en Añaza

La Asociación de Vecinos 8 de Marzo reclama la reapertura de la comisaría de la Policía en Añaza

Santa Cruz de Tenerife, la octava ciudad mejor valorada del mundo en calidad ambiental

Santa Cruz de Tenerife, la octava ciudad mejor valorada del mundo en calidad ambiental

Santa Cruz de Tenerife lleva a los tribunales al Gobierno de España por el monumento a Franco

Santa Cruz de Tenerife lleva a los tribunales al Gobierno de España por el monumento a Franco

Un conocido restaurante de Santa Cruz de Tenerife busca cocinero: estos son los requisitos

Un conocido restaurante de Santa Cruz de Tenerife busca cocinero: estos son los requisitos

Santa Cruz de Tenerife se arma contra el ruido: la Policía Local recupera los sonómetros

Santa Cruz de Tenerife se arma contra el ruido: la Policía Local recupera los sonómetros

Costas autoriza las obras de emergencia para reabrir el acceso a la playa de Las Gaviotas

Costas autoriza las obras de emergencia para reabrir el acceso a la playa de Las Gaviotas
Tracking Pixel Contents