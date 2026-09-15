Santa Cruz de Tenerife se arma contra el ruido: la Policía Local recupera los sonómetros

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife tendrá sus propios sonómetros para poder atender las incidencias por ruido en la ciudad y, en su caso, sancionar las infracciones. El Ayuntamiento ha licitado la adquisición de dos sonómetros portátiles para el área de Seguridad, con el objetivo de que los agentes no tengan que depender de los aparatos con los que cuenta el área de Medio Ambiente, los cuales, y según fuentes policiales, no suelen estar disponibles en horario nocturno.

Dichas fuentes señalan que la Policía Local no cuenta con sonómetros para realizar mediciones y combatir la contaminación acústica desde hace unos tres años. Los que tenían ya no están homologados para llevar a cabo dicha función. "La última medición que se hizo con un sonómetro de la Policía Local fue en 2023, en las escaleras mecánicas de uno de los centros comerciales situados en el barrio de Cabo Llanos, por las quejas manifestadas por vecinos de la zona".

En septiembre de 2024, el pleno del Consistorio aprobó, por unanimidad, una moción presentada por el PSOE para dotar a la Policía Local de estos aparatos, con el fin de que retomara las tareas de medición de la contaminación acústica en el municipio. La edil de Seguridad, la nacionalista Gladis de León, admitió en aquel entonces que los efectivos habían dejado de realizar dichas tareas porque los sonómetros disponibles no estaban homologados. También informó en aquel momento de que un total de 32 policías contaban con la formación necesaria para utilizar estos aparatos.

El Ayuntamiento ha licitado este contrato por un importe de 33.290 euros, el cual también incluirá la formación necesaria sobre el uso de los sonómetros y el servicio de mantenimiento de los mismos. La empresa que resulte adjudicataria realizará una revisión y ajuste preventivo con una periodicidad anual, para la verificación del correcto funcionamiento de los aparatos. Las entidades interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 28 de septiembre, a través de la Plataforma de Contratación del Estado.

Según se indica en el pliego de prescripciones técnicas que rige esta licitación, los sonómetros se utilizarán para la realización de controles de medida de ruido y vibraciones de propósito general, medidas de ruido medioambiental y medidas de aislamiento acústico. "Este tipo de controles tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente". Los sonómetros podrán medir la contaminación acústica en la vía pública, fiestas privadas, viviendas y locales de ocio, entre otras funciones.