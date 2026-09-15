Santa Cruz estrena la gratuidad en las escuelas infantiles Tara y Faina para 140 menores

Las escuelas infantiles municipales Tara y Faina han iniciado el curso 2026/2027 con una novedad principal: el servicio pasa a ser gratuito para las familias. Ambos centros, situados en Añaza y Ofra, ofrecen 140 plazas para menores de 0 a 3 años, 70 por escuela, y amplían sus recursos educativos, tecnológicos y de apoyo.

La gratuidad se suma a un modelo de atención integral que incluye comedor, acogida temprana desde las 7:30 horas y permanencia hasta las 17:00. La atención educativa se desarrolla entre las 9:00 y las 15:30, mientras el comedor ofrece desayuno, almuerzo y merienda con menús adaptados a la edad, necesidades nutricionales y posibles alergias.

Entre las novedades destaca la incorporación de pizarras digitales interactivas y tabletas en las aulas de 2 a 3 años. También se refuerzan los materiales destinados al alumnado con necesidades educativas especiales o que precise apoyos específicos.

En manos de Koala hasta 2028

La atención a la diversidad gana peso con un plan de detección precoz e intervención ante posibles trastornos del desarrollo. Ambas escuelas compartirán un profesional de Pedagogía Terapéutica y un educador social, además de medidas para detectar situaciones de vulnerabilidad o desprotección infantil.

El servicio mantiene ya la formación para las familias, con sesiones grupales al menos una vez al mes, y actividades lúdicas, culturales y sociales en julio de 2027. La gestión continuará hasta septiembre de 2028 tras la prórroga del contrato con Koala Soluciones Educativas, por un máximo de 1,87 millones de euros.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, defendió que la educación infantil facilita la conciliación y resulta esencial en el desarrollo de los menores. La concejala de Educación y Juventud, Charín González, destacó que Tara y Faina buscan ser centros educativos, de inclusión y de acompañamiento a las familias, más allá del cuidado diario.