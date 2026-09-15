Lavado de cara para nueve locales vecinales de Santa Cruz de Tenerife: casi un millón de euros en reformas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pondrá a punto nueve locales municipales utilizados por entidades ciudadanas, con una inversión de 800.0000 euros. La Junta de Gobierno ha adjudicado el acondicionamiento de estos espacios, del que se encargará la empresa Ecocivil Electromur. Lo ha hecho a través del acuerdo marco de mantenimiento, reforma, ampliación y mejora de colegios públicos, dependencias y edificios municipales, que tiene un plazo de duración de cuatro años y un presupuesto de 36,8 millones de euros

En concreto, con respecto a este contrato, el Consistorio intervendrá en los edificios Luz y Vida, Santiago Apóstol, Yanira Ofra, Las Palmitas, San Gerardo, Acentejo, Los Candiles, Cuchillitos de Tristán y en las dependencias municipales del Mercado de La Salud. El plazo de ejecución de los trabajos se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca que el mantenimiento y la mejora de los edificios municipales es una prioridad para el Ayuntamiento, "porque son espacios que prestan un servicio directo a la ciudadanía y que deben encontrarse en las mejores condiciones posibles". "Esta inversión nos permite seguir mejorando instalaciones destinadas a las entidades ciudadanas y avanzar en una ciudad con espacios públicos más adecuados para el desarrollo de la actividad vecinal", agrega.

Por su parte, el concejal de Patrimonio, Javier Rivero, explica que el acuerdo marco en el que se incluye este contrato es una herramienta que agiliza y ordena la ejecución de actuaciones necesarias en los inmuebles municipales, "garantizando una respuesta más eficaz a las necesidades que se van detectando". Comenta que éste es el cuarto contrato que se tramita a través de dicho acuerdo marco. Con los tres anteriores se llevaron a cabo actuaciones de mantenimiento extraordinario, como la restauración del Mercado de La Salud y la sustitución de la carpintería exterior del Palacio Municipal.