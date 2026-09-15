El Kiosco Numancia garantiza su continuidad durante una década tras la nueva adjudicación municipal

«Con el Kiosco Numancia las cosas se han hecho bien». Con esta frase resume el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Javier Rivero, su satisfacción por la transición entre la concesión que expira y la nueva adjudicación, que garantiza otros diez años de actividad para uno de los kioscos más populares de la capital, junto al parque García Sanabria, uno de los altares de las madrugadas de Carnaval.

La Junta de Gobierno del lunes 21 de septiembre adjudicará la concesión de uso privativo del kiosco-bar situado en la avenida Veinticinco de Julio, en el cruce con la calle Numancia, a FIL419, S.L., única empresa que presentó oferta al procedimiento. La propuesta fue de 13.000 euros anuales de canon y obtuvo la máxima puntuación. La concesión tendrá una duración de diez años desde la formalización del contrato.

Rivero destaca que el Ayuntamiento ha conseguido evitar un vacío entre una concesión y otra. Precisa que, cuando se formalice el nuevo contrato, se abrirá un plazo de un mes para completar la entrega del espacio y culminar el relevo, si bien continúa abierto. La intención es que el cambio se produzca con normalidad y mantener la continuidad de un enclave de referencia en la ciudad.

Un relevo sin un cierre prolongado

Será, así, un mes de transición entre la salida de la actual empresa y la que toma el testigo, nada que ver con la época vivida hace una década, cuando el Kiosco Numancia permaneció cerrado y los incondicionales del lugar se resistían a abandonar sus hábitos y acudían cada día a sentarse en la zona, aunque sin el café o la caña.

La anterior concesión se adjudicó en julio de 2016 y se formalizó ese mismo mes por diez años. Entonces la explotación recayó en Ana Rosa Delgado, que asumió un establecimiento muy ligado a la memoria de Santa Cruz y a una época en la que el kiosco era parada habitual, especialmente durante el Carnaval. El expediente de 2026 abrió un procedimiento público al que concurrió una única oferta, admitida por la Mesa de Contratación tras revisar la documentación exigida y la solvencia.

La concesionaria que finaliza la explotación reconoce que la ciudad y los hábitos de consumo han cambiado. «Antes habían tres kioscos y ahora hay cien», resume para explicar el aumento de restaurantes y cafeterías y trae al recuerdo aquella época, décadas atrás, cuando el Carnaval terminaba para muchos junto al kiosco y era habitual ver vehículos engalanados en sus inmediaciones.

Aquella imagen pertenece a otra Santa Cruz. Delgado recuerda que el enclave fue conocido también por recibir a artistas y visitantes vinculados a grandes acontecimientos de la ciudad, pero insiste en que el paso del tiempo ha transformado su función.

Una clientela que pasa de padres a hijos

«Santa Cruz ha crecido, ha evolucionado. Han cambiado los hábitos de la gente». Lo que permanece, afirma, es una clientela fiel. «Siguen los mismos clientes prácticamente o los hijos de los antiguos clientes». En apenas dos metros cuadrados, el consumo continúa siendo sencillo: café y cerveza. Esa fórmula es precisamente lo que busca buena parte de quienes siguen acercándose al kiosco, junto a turistas alojados en hoteles próximos o profesionales desplazados por rodajes y eventos.

Entre los visitantes recientes, cita a integrantes de Gente de Zona, que durante su estancia en Santa Cruz acudieron varios días al establecimiento. Delgado recuerda también el paso de actores y equipos de producciones audiovisuales que han trabajado en la ciudad y terminaron incorporando el pequeño kiosco a su rutina.

El negocio cuenta actualmente con tres trabajadores y mantiene la terraza frente al parque García Sanabria, un atractivo único. Delgado reivindica además el cuidado dado al espacio durante estos años. «Lo dejé bien bonito», comenta, antes de corregirse para precisar que todavía lo mantiene.

El nuevo procedimiento municipal fija un canon anual de 13.000 euros, unos cientos de euros menos que el de la anterior concesionaria, que comenzará a cobrarse desde la formalización del contrato.

Cabe recordar que el kiosco figura en el inventario municipal como un edificio de planta rectangular y planta baja, punto de encuentro de vecinos y visitantes, como en la recordada madrugada en que el grupo U2 recaló durante el Carnaval. Hace ya de eso más de 30 años.