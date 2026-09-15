Un conocido restaurante de Santa Cruz de Tenerife busca cocinero: estos son los requisitos

Un restaurante de Santa Cruz de Tenerife busca incorporar a un cocinero o cocinera de forma inmediata para reforzar su equipo. La oferta corresponde a Compostelana Bulevar, establecimiento situado en Parque Bulevar y especializado en cocina mediterránea.

La incorporación al establecimiento, que forma parte de Sigan Bailando Group, con restaurantes en Plaza de España y Bulevar de la capital tinerfeña, entre otros lugares, está dirigida a una persona con experiencia previa en cocina y disponibilidad para comenzar a trabajar de manera inmediata. El establecimiento ha difundido la oferta a través de sus canales de comunicación para encontrar un profesional que se incorpore a su equipo de la Compostelana Bulevar. La cadena de restaurantes funciona desde 1988.

Requisitos para el puesto

Entre las condiciones señaladas para esta oportunidad laboral figura como requisito imprescindible contar con experiencia en cocina. El restaurante busca además un perfil que destaque por su responsabilidad y compromiso con el trabajo.

La oferta también pone el foco en la capacidad para trabajar en equipo, una característica vinculada a la organización diaria de un establecimiento de restauración. Junto a la experiencia profesional, se valoran las ganas de integrarse en un equipo dinámico.

Por tanto, el perfil que busca Compostelana Bulevar combina conocimientos y experiencia en cocina con cualidades relacionadas con el compromiso, la responsabilidad y la colaboración con el resto de trabajadores.

Trabajo en Santa Cruz de Tenerife

El puesto se encuentra en la zona de Santa Cruz de Tenerife, concretamente en Parque Bulevar. La oferta está orientada a profesionales de la cocina interesados en incorporarse al sector de la restauración en la capital.

El restaurante se presenta como un establecimiento de cocina mediterránea y señala que la contratación tiene carácter de incorporación inmediata, por lo que las personas interesadas deben tener en cuenta esta circunstancia al valorar la oportunidad laboral.

La publicación no detalla otros aspectos de las condiciones de contratación, como el tipo de jornada, el salario, los turnos o la duración del contrato. Por ello, esos datos deberán consultarse directamente con el establecimiento durante el proceso de selección.