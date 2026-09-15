La Asociación de Vecinos 8 de Marzo reclama la reapertura de la comisaría de la Policía en Añaza

Vecinos de Añaza casi escuchan con nostalgia la canción de «La vida sigue igual», de Julio Iglesias. Al menos desde el pulso que toma a la calle Mary Carmen Guanche, presidenta de la Asociación de Vecinos 8 de Marzo, la situación en el barrio que comenzó a levantarse en la segunda mitad de los años ochenta apenas ha cambiado en algunos de sus problemas. La dirigente vecinal habla de deterioro, falta de mantenimiento y abandono, pese a las visitas de responsables públicos y las fotografías que, critica, después se difunden en redes sociales.

Entre sus principales reclamaciones coloca una por delante: reabrir la antigua comisaría de Policía de Añaza, que llegó a compartir efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional. Guanche, que lleva diez años al frente del colectivo y antes colaboró con el histórico dirigente vecinal Luis Celso García, sostiene que la presencia policial fija aportaba seguridad y una referencia inmediata para los residentes.

La dependencia abrió en el año 2000, siendo alcalde Miguel Zerolo. Con el paso del tiempo redujo su actividad y en 2019 pasó a funcionar como oficina de mediación de la Policía Local hasta que cerró definitivamente el 24 de abril de 2024. La presidenta de 8 de Marzo entiende que la desaparición de aquel servicio dejó al barrio sin un punto cercano al que acudir ante determinados conflictos o emergencias.

Una comisaría como referencia

Guanche pone como ejemplo un episodio ocurrido hace unos meses. Relata que una mujer de 87 años llegó a primera hora de la mañana a la sede vecinal pidiendo ayuda porque, según explicó, había sido agredida y amenazada por su hijo. La asociación, asegura, terminó convirtiéndose durante horas en un refugio improvisado. Según su versión, la mujer llegó poco después de las nueve de la mañana y no fue trasladada hasta alrededor de las dos y media de la tarde.

Vecinos denuncian falta de limpieza, alumbrado, jardines y mantenimiento en varios puntos

Para la dirigente vecinal, una comisaría operativa habría permitido proteger a la afectada mientras llegaban otros recursos e iniciar las gestiones policiales correspondientes. «Aquí la asociación hace el trabajo de psicóloga, de policía, de esto y de lo otro», lamenta Guanche, que insiste en que no corresponde a un colectivo vecinal asumir funciones de los servicios públicos.

Su petición no pasa necesariamente por recuperar de inmediato el modelo de los primeros años, cuando las instalaciones funcionaban mañana y tarde y llegaron a coincidir ambos cuerpos policiales. Considera que, al menos, debería restablecerse una presencia fija de la Policía Local durante una franja diaria. Recuerda que en la última etapa únicamente permanecían dos agentes y que la oficina abría por la mañana. Aun así, defiende que su presencia tenía un efecto preventivo.

Guanche también recuerda que aquellos agentes colaboraban en cuestiones cotidianas, como ayudar a los escolares a cruzar el paso de peatones. «Por lo menos estaba la Policía ahí», resume al defender que una instalación abierta aportaba una referencia que, a su juicio, se perdió con el cierre.

Desde la Policía Local, Jesús Illada, portavoz de CSIF en el cuerpo municipal, introduce una precisión sobre el funcionamiento que tuvo la dependencia en su última etapa. Explica que el reglamento que regula las funciones de la Policía Local no contempla como tal una oficina de mediación separada de las tareas policiales ordinarias. Según señala, los agentes tienen encomendado el seguimiento de los casos desde la denuncia y las actuaciones que correspondan.

Más problemas que seguridad

La reapertura de la comisaría forma parte de una relación mucho más amplia de quejas. La presidenta de 8 de Marzo enumera problemas de limpieza y jardinería, deficiencias en el alumbrado, señales caídas, necesidades en el campo de fútbol y deterioro de distintos espacios. También menciona las condiciones de algunos centros educativos durante episodios de calor y la situación de familias que acuden a buscar alimentos.

Otra de sus críticas se dirige al mantenimiento de las viviendas y del propio local de la asociación. Guanche sostiene que lleva años comunicando incidencias y considera que muchas respuestas terminan derivándose a canales administrativos que, en su opinión, alejan al responsable político del problema concreto. «La señal está tirada», ejemplifica al explicar que prefiere comunicar directamente las incidencias al concejal del distrito.

También cita la situación de la parcela I-17, donde afirma que vecinos sufrieron problemas de suministro después de un incendio, y contrapone esas carencias a actuaciones municipales que se utilizan para autobombo de los políticos. Su reproche es que el barrio aparece en la agenda institucional para determinados proyectos o visitas, mientras asuntos cotidianos permanecen sin resolver.

Guanche asegura que no plantea estas reclamaciones desde una posición partidista y sostiene que su prioridad es conseguir mejoras para Añaza. «Yo lo que quiero es que hagan por el barrio», resume. A la cabeza coloca la reapertura de la comisaría porque considera que la seguridad y la proximidad policial no deberían depender únicamente de patrullas que se desplazan desde otros puntos.

La dirigente vecinal cuestiona además el argumento de que los agentes resultan más útiles patrullando que permaneciendo en unas dependencias fijas. Asegura que la percepción de los residentes es que esa presencia móvil no resulta suficiente y reclama, como mínimo, recuperar un servicio de mañana. La asociación entiende que no se trata de elegir entre patrullas o comisaría, sino de garantizar una atención estable en el barrio.

La respuesta de Rivero

A preguntas de este periódico sobre la petición de la Asociación de Vecinos 8 de Marzo para reabrir la comisaría, el concejal del Distrito Suroeste, Javier Rivero, se limitó a responder: «Mary, vocal del PSOE», en referencia a la condición de Guanche como miembro del Tagoror del distrito en representación socialista. El edil no entró a valorar la propuesta vecinal ni explicó si el Ayuntamiento contempla recuperar el servicio policial en Añaza.

Guanche rechaza que la reclamación sea partidista y mantiene que seguirá exigiendo la reapertura de la comisaría local cerrada desde abril de 2024.