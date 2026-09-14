Santa Cruz de Tenerife fortalece sus lazos con la comunidad canaria de San Antonio de Texas

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, recibió este lunes, 14 de septiembre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a una delegación de la Asociación de Descendientes de Canarios de San Antonio de Texas, integrada por 25 miembros que forman parte de la expedición que estos días visita Canarias. Algunos de sus integrantes se encuentran por primera vez en las islas, en un viaje que pone de manifiesto los estrechos vínculos históricos y culturales existentes entre el archipiélago y la comunidad canaria de San Antonio de Texas.

La expedición llegó a Tenerife procedente de Lanzarote, donde ha desarrollado una amplia agenda institucional y cultural. Durante su estancia en la isla, sus integrantes fueron recibidos por el Cabildo de Lanzarote y por los ayuntamientos de Teguise y San Bartolomé, además de visitar el Museo de la Fundación César Manrique. Asimismo, acompañaron al cónsul honorario de España en San Antonio, Steve Chiscano, durante la entrega de las Distinciones Valbanera 2026, del Gobierno de Canarias.

Durante la recepción en el Ayuntamiento de Santa Cruz, la presidenta de la Asociación de Descendientes de Canarios de San Antonio de Texas, Julia López, hizo entrega al alcalde de una carta de la alcaldesa de San Antonio de Texas, Gina Ortiz Jones, en representación del Ayuntamiento de la ciudad estadounidense. Por su parte, Bermúdez entregó a López una carta dirigida a la alcaldesa de San Antonio para que sea trasladada a la ciudad texana.

Reforzar lazos

El alcalde destacó la importancia de mantener y reforzar los lazos con una comunidad que constituye una de las expresiones más importantes de la huella de Canarias fuera de las islas. “Para Santa Cruz es un orgullo recibir a descendientes de canarios que, después de varias generaciones, siguen manteniendo viva nuestra cultura, nuestras tradiciones y ese vínculo con las islas de sus antepasados”, señaló.

Bermúdez subrayó además el significado especial de que algunos de los integrantes de la expedición estén conociendo Canarias por primera vez. “Que algunos de ellos pisen por primera vez Canarias demuestra que ese vínculo sigue vivo y que existe un interés real por conocer el origen de sus familias. Queremos que se sientan en casa, porque en muchos sentidos también lo están”, afirmó.

El alcalde recordó igualmente que esta relación institucional se ha venido reforzando en los últimos años y puso en valor la visita que realizó la presidenta de la Asociación, Julia López, al Ayuntamiento en marzo de 2025, con motivo de la recepción al entonces alcalde de San Antonio de Texas. “La presencia hoy de Julia López tiene un valor añadido, porque ya nos conocemos desde aquella visita y hemos podido seguir estrechando una relación que queremos que continúe creciendo entre Santa Cruz y San Antonio”, indicó Bermúdez.

Julia López, presidenta de la Asociación de Descendientes de Canarios de San Antonio de Texas, entrega una carta al alcalde. / E. D.

El director general de Migraciones del Gobierno de Canarias, José Téllez, destacó que “esta visita demuestra que la canariedad no entiende de distancias ni de generaciones. Casi 300 años después de la llegada de aquellas familias canarias a San Antonio, sus descendientes siguen manteniendo vivo el vínculo con las islas y trabajan para preservar y transmitir nuestro legado cultural”.

Por ello, confirmó, “desde el Gobierno de Canarias queremos acompañar y reforzar ese vínculo con las comunidades canarias en el exterior. La Asociación de Descendientes de Canarios de San Antonio es un magnífico ejemplo de cómo nuestra historia y nuestra identidad siguen presentes al otro lado del Atlántico, y visitas como esta permiten estrechar todavía más los lazos institucionales y humanos”.

Primera vez en Canarias

Por su parte, Julia López, presidenta de la Asociación de Descendientes de Canarios en San Antonio de Texas, afirmó que “para nosotros estar en Canarias tiene un significado muy especial. Muchos de los miembros de nuestra asociación conocen la historia de sus antepasados, pero nunca habían tenido la oportunidad de venir a las islas de las que partieron sus familias hace casi 300 años. Poder conocerlas, recorrerlas y sentir ese vínculo con nuestra tierra de origen es una experiencia que vamos a llevar de vuelta a San Antonio”.

La presidenta hizo referencia a algunos de los apellidos de procedencia canaria que siguen vivos en San Antonio de Texas y que comparten parte de la delegación que acompañó a López en la recepción. “Hablamos de apellidos como Pérez, De Armas, Cabrera, Leal, Rodríguez, Robaina, Curbelo o Travieso”, destacó.

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Por último, el alcalde destacó que este tipo de encuentros permiten fortalecer la colaboración y el intercambio cultural entre ambas ciudades, así como preservar la memoria de la emigración canaria y el legado de las familias de origen isleño que contribuyeron al desarrollo de San Antonio de Texas.