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Santa Cruz de Tenerife acoge el primer contenedor de vidrio transparente de España

Santa Cruz de Tenerife acoge el primer contenedor de basura transparente de España para "derribar mitos sobre el reciclaje de vidrio"

Contenedor transparente de vidrio situado en el centro de Santa Cruz de Tenerife.

Contenedor transparente de vidrio situado en el centro de Santa Cruz de Tenerife. / El Día

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Eloísa Reverón

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

El municipio de Santa Cruz de Tenerife acoge el primer contenedor transparente de basura de España, en concreto, destinado al vidrio. Lo hace de la mano de la entidad sin ánimo de lucro Ecovidrio, dedicada a gestionar el reciclaje de los residuos de envases de vidrio en el país, y con la colaboración del Ayuntamiento chicharrero. Precisamente, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, anunció este lunes, 14 de septiembre, que el Consistorio está valorando la instalación de este tipo de contenedor en distintos puntos del municipio, en los cinco distritos, con el que se pretende "derribar mitos sobre el reciclaje de este material".

El citado depósito se encuentra ubicado en la calle Valentín Sanz, junto a la plaza del Príncipe, donde permanecerá hasta el próximo 5 de octubre. A partir de esa fecha, recorrerá otros municipios y otras Islas. Así lo informó el gerente de Ecovidrio en Canarias, Jorge Peña, quien explicó que, a través de esta iniciativa, se intentará erradicar las "falsas creencias" que tienen los ciudadanos en relación al reciclaje de los envases de vidrio.

"Éste es un proceso totalmente transparente y no hay ningún tipo de trampa ni de cartón escondido. En la actualidad, un 36% de la población todavía cree que los camiones de reciclaje lo mezclan todo y que los residuos no se separan. Los vidrios que se depositan en los contenedores verdes se reciclan y se vuelven a generar nuevos envases. Con respecto a esto, también hay personas que piensan que los nuevos recipientes que se generan son de peor calidad, lo que es totalmente falso", apuntó Peña.

Las latas, en el amarillo

Éste indicó que a través del depósito transparente para vidrio ubicado junto a la Plaza del Príncipe también se quiere mostrar lo que los ciudadanos depositan en este tipo de contenedores, aclarando que sólo se deben tirar envases de vidrio. "Algunas personas siguen tirando latas y otro tipo de recipientes, cuando éstos van en el contenedor amarillo. En Canarias, el porcentaje de negacionistas ronda el 9%". El gerente de Ecovidrio destacó que con el reciclaje de vidrio se reduce la cantidad de materias primas que se extraen de la naturaleza, se reducen las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y se crean puestos de trabajo.

42 envases por persona

En 2025, y según los datos facilitados por el Consistorio, la recogida selectiva de envases de vidrio en Santa Cruz de Tenerife alcanzó las 2.603 toneladas. En concreto, cada ciudadano depositó 12,3 kilos de envases de vidrio, el equivalente a unos 42 envases por persona, en los más de 1.067 contenedores verdes que hay instalados en la ciudad.

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Por su parte, el concejal de Servicios Públicos insistió en que Santa Cruz de Tenerife estudiará la implantación de contenedores transparentes para vidrio en el municipio, "para evitar que se depositen envases que no sean vidrio". Asimismo, aprovechó para indicar que antes de que finalice el año, todos los distritos contarán con el contenedor marrón para basura orgánica.

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