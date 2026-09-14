Vecinos de Las Delicias y Chimisay denuncian el uso del antiguo colegio Buenaventura Bonnet como almacén

Vecinos de los barrios de Las Delicias y Chimisay, en el distrito Ofra-Costa Sur, reiteran su malestar porque las instalaciones del antiguo colegio Buenaventura Bonnet, que cerró sus puertas como centro educativo tras el curso 2017-2018, se han convertido desde hace más de un año en depósito de material de Valoriza, empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos de Santa Cruz. En el recinto se almacenan contenedores y otros elementos vinculados al servicio y, de forma puntual, acceden vehículos para retirarlos o depositarlos.

Cuando se anunció el cierre del colegio, el compromiso municipal pasaba por buscar algún nuevo uso para el inmueble, con la posibilidad de habilitar un centro socioasistencial o ciudadano y, sobre todo, abrir las canchas deportivas a los residentes. Con el paso del tiempo, aquella expectativa quedó aparcada. La situación volvió al debate político en junio de 2025, cuando el PSOE pidió explicaciones por la utilización de las instalaciones como almacén de la concesionaria.

Una cesión prevista para tres meses

La respuesta municipal desveló entonces que Servicios Públicos había solicitado a Patrimonio la cesión temporal de las canchas exteriores del antiguo colegio para almacenar material. El informe señalaba que no existían cargas que impidieran poner ese espacio a disposición del área y precisaba que la autorización tendría carácter provisional.

La cesión se hizo por tres meses mientras Tarife asegura que en diez días se entrega el centro si fuera preciso

El dato que ahora recuperan los vecinos está en el propio expediente: tras una conversación con el jefe de Negociado de Residuos, se fijó un plazo de tres meses desde la puesta a disposición de las instalaciones. También se estableció la obligación de garantizar el acceso de vehículos pesados hasta el inmueble principal y se dejó claro que aquella autorización no impedía que el Ayuntamiento destinara simultáneamente otras zonas del antiguo colegio a nuevos usos.

Ese plazo quedó ampliamente superado. Más de un año después, el material continúa allí, lo que alimenta el malestar de quienes recuerdan que las canchas iban a quedar disponibles para el barrio.

Tarife defiende el uso temporal

El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, matiza que el Buenaventura Bonnet no funciona como aparcamiento permanente de la flota de Valoriza. Explica que lo que se guarda fundamentalmente es material, entre ellos contenedores, y que los vehículos entran únicamente cuando deben dejar o retirar esos elementos. La solicitud, añade, partió de Servicios Públicos y fue autorizada por Patrimonio mientras no existiera otro destino previsto para el espacio.

Tarife asegura además que el uso no condiciona el futuro del inmueble. «En menos de diez días está todo ese material fuera de ahí» si Patrimonio comunica que necesita recuperar las instalaciones para otro fin, sostiene. El edil defiende que se trata de una cesión temporal de un espacio municipal para necesidades vinculadas a un servicio público y rechaza que tenga que existir una contraprestación económica.

Para explicarlo, compara el caso con otros solares municipales cedidos provisionalmente para obras o servicios de otras administraciones. A modo de ejemplo, cita el solar donde se hace acopio del material de la depuradora de Santa Cruz para el Ministerio para la Transición Ecológica sin que el Ayuntamiento cobre un alquiler, algo que también ocurre en el caso de los trabajos que se desarrollan en la ermita de Regla. A juicio del responsable de Servicios Públicos, hacer pagar a un área municipal o a una concesionaria por utilizar temporalmente una propiedad del propio Consistorio carecería de sentido y apela a la colaboración entre áreas municipales.

El compromiso pendiente

Para los vecinos, sin embargo, la discusión no se circunscribe a si existe o no alquiler. El foco sigue puesto en el destino del antiguo colegio y en un compromiso pendiente desde su cierre en 2018. Las autoridades se comprometieron a impulsar un centro ciudadano o abrir las instalaciones deportivas a los residentes y los vecinos lamentan que las promesas se las haya llevado el viento y que ahora el espacio funcione como almacén de contenedores de la empresa concesionaria.