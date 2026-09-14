Costas autoriza las obras de emergencia para reabrir el acceso a la playa de Las Gaviotas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prevé recuperar la playa de Las Gaviotas durante el verano de 2027, una vez ejecutadas las obras de emergencia para estabilizar el talud de la carretera TF-134, cerrada desde comienzos de junio por riesgo de desprendimientos. La Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario ha autorizado ya la intervención.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, explicó que Las Gaviotas es «una zona de baño muy importante para Santa Cruz» y que el objetivo es restablecer las condiciones necesarias para que pueda volver a utilizarse. «Ahora mismo esas condiciones no se dan por desprendimiento», señaló. El Ayuntamiento había solicitado a Costas ejecutar los trabajos mediante el procedimiento más rápido disponible.

La previsión municipal es que las obras se desarrollen durante los próximos meses. Bermúdez no espera que estén terminadas antes del próximo verano, aunque confía en que puedan concluir hacia el final de esa temporada. El horizonte que maneja el Ayuntamiento es, por tanto, el verano de 2027.

El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, área de la que depende la ejecución, también sitúa en ese periodo la recuperación de la zona. «Nos alegramos de que Costas apueste por Santa Cruz y nos permita sacar adelante la obra de Las Gaviotas», afirmó. Añadió que, una vez obtenida la autorización, corresponde continuar con el proyecto y su ejecución para recuperar «tanto este espacio como el de Benijo» durante el próximo verano.

La playa permanece cerrada desde el 3 de junio, cuando el Ayuntamiento ordenó el desalojo preventivo después de que los servicios técnicos detectaran inestabilidad en el talud situado junto a la carretera de acceso, a la altura del edificio Playa Chica. La medida respondió al riesgo de caída de piedras sobre la vía.

Doce meses y 1,9 millones

Las inspecciones posteriores, incluida una revisión mediante dron, confirmaron una situación de inestabilidad activa. El informe técnico municipal concluye que no pueden garantizarse plenamente las condiciones para peatones, conductores, usuarios de la playa, residentes de Playa Chica y servicios que necesitan acceder al entorno. También advierte de que mantener cerrada de forma indefinida la carretera no es sostenible, al tratarse del único acceso al edificio residencial y a la zona de baño.

La Junta de Gobierno declaró la emergencia de la actuación en junio. El presupuesto estimado asciende a 1,92 millones de euros y el plazo aproximado es de doce meses. Los trabajos incluyen una inspección especializada del talud, vuelos de dron, revisión de las mallas y pantallas dinámicas, identificación de sectores inestables, saneo y retirada controlada de bloques con riesgo de desprendimiento y la ejecución de sistemas de estabilización.

La obra principal fue adjudicada a Tacande Geotecnia, mientras Wara Ingeniería Ambiental asumirá servicios complementarios, entre ellos la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud. El expediente municipal justificó la vía de emergencia por la existencia de un grave peligro y por la necesidad de evitar los plazos de una tramitación ordinaria.

Condiciones de Costas

La autorización de Costas se refiere a las actuaciones en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. El permiso incluye la inspección, retirada de bloques y ejecución de medios de contención, pero obliga al Ayuntamiento a presentar en un mes el proyecto técnico completo de estabilización y protección frente a desprendimientos.

El documento establece además condiciones para el desarrollo de los trabajos. Se deberá minimizar el impacto paisajístico, integrar los sistemas de contención en el entorno y retirar los materiales procedentes del saneo. No podrán ocuparse espacios de la playa o del dominio público marítimo-terrestre para acopios, maquinaria o instalaciones auxiliares sin autorización expresa.

Durante la obra deberá garantizarse, siempre que sea posible, el paso público y el acceso al mar. Los cortes temporales de circulación o tránsito peatonal se limitarán al tiempo imprescindible y deberán coordinarse con los servicios municipales, los servicios de emergencia y la comunidad de propietarios de Playa Chica. La resolución también ordena procurar un acceso controlado para residentes y servicios esenciales.

La resolución de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario establece un plazo máximo de dos años para la ejecución de los trabajos que garantizarán la seguridad, si bien desde el ayuntamiento confían que sean una realidad al término del próximo verano.