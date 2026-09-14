Vecinos de Barranco Grande trasladan al alcalde sus demandas sobre la limpieza y la seguridad vial

Vecinos de Barranco Grande han trasladado al alcalde y su equipo de gobierno demandas centradas en la limpieza, la seguridad peatonal, la accesibilidad, el mantenimiento urbano, el estado de las vías y la mejora de los espacios públicos. Las peticiones fueron expuestas durante un recorrido por el barrio en el que los residentes señalaron sobre el terreno los puntos prioritarios.

La visita se desarrolló por la calle Barranco Grande y continuó por Elicio, Obdulio y San Albino, además del entorno de las calles Pato y Trepadora. En esos puntos se revisaron problemas vinculados al tránsito de peatones, la circulación, el estacionamiento y el mantenimiento de las vías.

Los vecinos también plantearon actuaciones en el parque infantil y en el espacio público situado junto a él. La intención es mejorar su estado y acondicionarlo para que responda mejor al uso cotidiano del barrio. Durante el recorrido se anotaron incidencias y necesidades con el propósito de establecer prioridades para futuras intervenciones municipales.

Prioridades sobre el terreno

En la visita participaron el alcalde, José Manuel Bermúdez; el concejal del Distrito Suroeste, Javier Rivero; Charín González, en representación de Seguridad Ciudadana, y agentes de la Policía Local. El recorrido permitió comprobar directamente las situaciones expuestas por los residentes.

Bermúdez señaló que estas visitas sirven para conocer de primera mano las necesidades de los barrios y escuchar a quienes viven en ellos. Añadió que el compromiso municipal es ordenar prioridades y responder de forma progresiva a las demandas planteadas.

Rivero, por su parte, indicó que recorrer Barranco Grande junto a los representantes vecinales permite identificar qué actuaciones requieren mayor atención. El concejal avanzó que el distrito mantendrá el seguimiento de las peticiones relacionadas con mantenimiento, accesibilidad, movilidad y espacios públicos.