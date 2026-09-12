La Rosa se echa al asfalto: los vecinos de la calle de Santa Cruz pasan el día entre juegos, música y deporte

La calle de La Rosa volvió este sábado a convertirse en un punto de encuentro para vecinos y visitantes con la celebración de “Vive La Rosa”, una jornada de dinamización promovida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que llenó la vía de actividad durante toda la mañana. Entre las 10:00 y las 14:00 horas, el programa ofreció propuestas infantiles y familiares, actividades deportivas y juveniles, música, exhibiciones de baile y acciones vinculadas al comercio.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, participó en la jornada acompañado por la primera teniente de alcalde, Carmen Pérez; la concejala del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila; el concejal de Infraestructuras, Javier Rivero; la concejala de Acción Social, Charín González; el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife; la concejala de Urbanismo, Zaida González; el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, y la concejala de Deportes, Alicia Cebrián.

Bermúdez destacó la respuesta de la ciudadanía y subrayó la importancia de complementar la mejora de los espacios públicos con iniciativas que favorezcan su uso y disfrute. “Hoy hemos comprobado que cuando una calle se transforma y la ponemos al servicio de la ciudadanía, los vecinos responden y la llenan de vida. Esto es lo que significa apostar por nuestra gente y por nuestros barrios: invertir en ellos, mejorar sus espacios y generar oportunidades para que las personas puedan disfrutarlos”, afirmó.

El alcalde vinculó esta actuación con el proceso de mejora que se está desarrollando en el conjunto de El Toscal. “La Rosa y El Toscal son barrios con una enorme personalidad, con comercio, con familias, con jóvenes y con una intensa vida vecinal. Nuestro compromiso es seguir cuidándolos, mejorando sus calles y acompañando esas mejoras con actividades que permitan recuperar el espacio público como lugar de convivencia”, añadió.

Por su parte, la concejala del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, valoró tanto la participación como la diversidad de la programación. “Hemos querido que cada tramo de La Rosa tuviera una actividad diferente para conseguir que toda la calle participara de esta jornada”, explicó. En este sentido, destacó la combinación de propuestas dirigidas a niños y familias, deporte, música, juventud, baile y comercio, y consideró que la respuesta obtenida demuestra “que existe interés por seguir generando este tipo de iniciativas en nuestros barrios”.

Varios juegos en la calle de La Rosa. / El Día

Música y juegos

La programación se distribuyó por distintos puntos de la calle. El tramo comprendido entre La Luna y Santa Rosalía acogió un photocall, mientras que entre Santa Rosalía y Santa Clara se desarrollaron actuaciones musicales y una ruleta comercial.

La zona familiar se instaló entre Santa Clara y San Francisco Javier, con juegos, pintacaras e hinchables. Además, en el cruce con San Francisco Javier tuvieron lugar, entre las 11:00 y las 12:00 horas, exhibiciones de baile y una masterclass a cargo de la Escuela de Flamenco Genaro Arteaga y Wonder Dance Center.

La actividad deportiva estuvo representada por propuestas de hockey, pickleball y minigolf, además de la presencia de la unidad móvil de Santa Cruz Entrena, en el tramo situado entre San Francisco Javier y el número 43 de La Rosa.

Los jóvenes contaron con un espacio propio entre el número 43 y San Martín, donde pudieron participar en talleres de tote bag “Vive La Rosa”, juegos de rol y actividades relacionadas con el bienestar y la belleza. La programación juvenil se completó con una exposición fotográfica realizada por jóvenes y distintas propuestas gamer.

La música puso el broche a la jornada en el tramo comprendido entre El Saludo y San Isidro, contribuyendo a mantener durante toda la mañana un ambiente festivo y de convivencia.

Jornada Vive la Rosa. / El Día

Mojitos Vacilón Fest

La Alameda del Duque de Santa Elena acogió este sábado la primera edición de “Mojitos Vacilón Fest”, una jornada que convirtió durante más de diez horas este espacio del centro de Santa Cruz de Tenerife en un punto de encuentro para despedir el verano con música, gastronomía, baile y actividades para diferentes edades. La iniciativa, desarrollada entre las 12:00 y las 23:00 horas, trasladó al corazón de la ciudad parte del ambiente festivo y desenfadado asociado al verano y a la cultura caribeña, al tiempo que puso en valor los vínculos históricos entre Canarias y Cuba.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, puso en valor el desarrollo de esta primera edición y señaló que “hoy hemos visto cómo un espacio emblemático como la Alameda del Duque de Santa Elena puede convertirse en un gran punto de encuentro para la ciudadanía, combinando cultura, ocio, gastronomía y actividad económica. Este tipo de iniciativas contribuyen a dinamizar el centro de la ciudad, generan oportunidades para nuestros comercios y establecimientos y, sobre todo, permiten que vecinos y visitantes disfruten de Santa Cruz y de sus espacios públicos”.

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, destacó que “Mojitos Vacilón Fest ha permitido ampliar y diversificar la oferta de ocio de Santa Cruz con una propuesta diferente, que ha llenado de actividad un espacio emblemático de la ciudad y que ha conseguido reunir a públicos de distintas generaciones”. Por su parte, la concejala del Distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, señaló que “la Alameda del Duque de Santa Elena se ha convertido hoy en un espacio de encuentro y convivencia, demostrando que la actividad cultural y de ocio también contribuye a dinamizar nuestros barrios y a generar movimiento en el entorno comercial y hostelero”.

La música y el baile fueron protagonistas de una programación que contó con las actuaciones de Calle Obispo, Aradance y la DJ Sistah Vibes, además de la participación del equipo de El Caracol, el popular kiosco de la Playa de Las Teresitas, y diferentes colectivos culturales invitados. La propuesta incorporó asimismo una zona infantil y actividades dirigidas a un público familiar, junto con diferentes opciones gastronómicas y foodtrucks. El festival contó también con la participación directa de establecimientos asociados a Zona Centro, que dispusieron de un espacio específico para mostrar y comercializar sus productos, reforzando la conexión entre ocio, cultura y comercio de proximidad.