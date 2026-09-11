El nuevo Plan General de Santa Cruz de Tenerife, sin fecha de finalización tras nueve años desde que se anuló el de 2013

Santa Cruz de Tenerife desconoce cuándo tendrá su nuevo Plan General de Ordenación (PGO), el documento que sentará las bases del futuro de la ciudad y cuya tramitación comenzó en 2018, un año después de que la Justicia anulara el anterior plan, el de 2013, por carecer de informe de sostenibilidad ambiental. La concejala de Urbanismo, Zaida González, no se atrevió a dar fechas durante la Comisión de Control celebrada este jueves, 10 de septiembre, a raíz de la comparecencia solicitada por la concejala del PSOE, Matilde Zambudio, aunque sí aseguró que el equipo redactor contratado por el Ayuntamiento, por 1,6 millones de euros, avanza en la elaboración de este "complicado" documento.

Por su parte, Zambudio criticó duramente que, nueve años después de la anulación del anterior PGO, la Gerencia Municipal de Urbanismo no solo "no haya sido capaz" de elaborar el nuevo plan o de aprobarlo inicialmente, "sino que ni siquiera disponga de un cronograma para su aprobación definitiva". La edil socialista destacó la importancia y la necesidad de contar con este documento, para impulsar el desarrollo económico y social de la ciudad, favorecer la inversión y proporcionar seguridad jurídica a las actuaciones que se lleven a cabo en el municipio. Recordó que el equipo de Gobierno, formado por CC y PP, anunció en septiembre de 2025 que la aprobación inicial se produciría antes de terminar 2026.

La responsable de Urbanismo respondió que el PGO es el documento técnico más complejo que puede elaborar un ayuntamiento y, por lo tanto, los plazos no dependen de lo que un "folleto electoral" quiera conseguir. Indicó que, además, la tramitación del plan depende también de numerosos informes que tienen que elaborar distintas administraciones. En la actualidad, detalló González, la entidad contratada para redactarlo, Coderch, está llevando a cabo la fase de elaboración del documento previo de aprobación inicial y del estudio ambiental estratégico.

El Consistorio admite la importancia de este documento para el desarrollo económico y social del municipio

Para ello, apuntó la edil, el equipo redactor está trabajando en tres variantes. Primero, explicó, está terminando de recabar la información actualizada de la ciudad, que "no solo procede de la Gerencia de Urbanismo, sino también de otros servicios del Ayuntamiento y de otras administraciones y organismos". Ésta información incluye la actualización de todo el contenido de carácter ambiental, "necesario para definir las propuestas de ordenación de ámbitos concretos".

En paralelo, continuó, se está trabajando en las cuestiones de carácter general del PGO, como la estructura del propio plan, la propuesta de normativa de aplicación general y la representación en los planos. En este sentido, el equipo "está procediendo a la corrección y justificación" de aspectos técnicos y jurídicos, de acuerdo con las indicaciones que ha ido manifestando el Servicio de Planeamiento y Gestión en los últimos meses. Y por último, destacó la concejala, se está avanzando en la propuesta de ordenación definitiva.

Necesidades de los barrios

Anunció que, a medida que se vayan validando, desde el punto vista técnico, las propuestas de ordenación para ámbitos concretos de la ciudad, éstas se expondrán, en primer lugar a los concejales de cada área, así como a los responsables de otros servicios del Ayuntamiento, para que puedan conocerlas y verificar que cumplen con las necesidades presentas y futuras de los distintos barrios.

"Igualmente, se organizarán reuniones con el resto de servicios del Consistorio relacionados directamente con el PGO, como Infraestructuras, Servicios Públicos, Patrimonio o Viviendas, así como con otras administraciones, para que, por un lado, conozcan el estado de los trabajos y, por otro, se pronuncien y faciliten información o datos que aún falten y sean necesarios para poder culminar el documento y pueda someterse a aprobación inicial". El nuevo PGO de Santa Cruz tiene entre sus objetivos prioritarios mejorar el acceso a la vivienda, la movilidad urbana y el «disfrute de la ciudad, sin descuidar el desarrollo económico y la generación de empleo».

Por lo tanto, insistió la edil Zaida González, el Ayuntamiento "no puede aún dar fechas". Reconoció que Santa Cruz necesita este documento para determinar el futuro que "queremos", pero, agregó, "nuestro objetivo es elaborar un documento con rigor, que proporcione seguridad jurídica, que sea un motor atractivo de inversión, y que no vuelva a anularse como el de 2013". La responsable de Urbanismo aprovechó para referirse a otros municipios que tampoco han terminado sus planes generales, como La Laguna, gobernado por el PSOE, o para reprochar al grupo municipal socialista de Santa Cruz que cuando estuvo gobernando en la ciudad "no hiciera nada para adelantar los trabajos".

Cronología

El Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó un nuevo PGO en el año 2013, tras una década de tramitación. En 2017, la Justicia anuló este documento por carecer de informe de sostenibilidad ambiental. Desde entonces, la ordenación urbanística de la capital chicharrera se rige por la adaptación básica de 2005 del PGO de 1992, un documento que se ha quedado obsoleto. En 2018, dos años antes de que entrara en vigor la anulación del PGO de 2013 y como ya se conocía la decisión de la Justicia, Urbanismo encargó a los mismos redactores la elaboración del nuevo PGO. Sin embargo, en agosto de 2022, «debido a circunstancias acaecidas durante la ejecución del contrato», se acordó la resolución del mismo. Entonces, la tramitación del nuevo plan pasó a manos del propio servicio municipal de Planeamiento y Gestión. El avance del nuevo Plan General y el estudio ambiental estratégico fueron aprobados en abril de 2023.

En enero de 2025, la Gerencia de Urbanismo decidió contratar a una empresa externa, a Coderch, por un importe de 1,6 millones de euros, para finalizar el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) del municipio, debido, según alegó el Ayuntamiento entonces, a la "complejidad" de las tareas aún pendientes y a la "elevada carga de trabajo" que supone su redacción. Desde entonces, dicha entidad está llevando a cabo dichas labores de finalización del documento.