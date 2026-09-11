Vecinos de Anaga reclaman al Cabildo de Tenerife más cuadrillas estables para frenar la flora invasora

La expansión de especies vegetales exóticas preocupa cada vez más a vecinos de Anaga, que alertan del avance de plantas invasoras sobre laderas, caminos y zonas de monteverde. El problema, aseguran, no es nuevo, pero se ha agravado por la falta de mantenimiento y la escasez de personal destinado a su control.

Vecinos del interior del Parque Rural de Anaga ponen como ejemplo la proliferación de hipomea o campanilla violeta en lugares como Taborno y Afur. La planta trepa por árboles, cubre taludes e invade bordes de caminos, hasta desplazar a la vegetación local. Los residentes temen que, si no se actúa con más intensidad, el monteverde pierda parte de su flora autóctona.

Los vecinos sostienen que durante los últimos cuatro años el Parque Rural de Anaga ha contado con una sola cuadrilla de apenas tres operarios para combatir flora exótica. Consideran insuficiente fiar buena parte del esfuerzo al voluntariado y recuerdan que la erradicación exige continuidad durante años para impedir que las plantas vuelvan a colonizar las zonas tratadas.

Un problema que exige continuidad

Los residentes ponen de ejemplo actuaciones en las que se retiró vegetación invasora y se repobló con especies autóctonas, pero denuncia que la falta de mantenimiento ha permitido que vuelva a extenderse. También reclama más formación para la población, ya que el problema no se limita al conocido rabo de gato.

La preocupación vecinal coincide con la estrategia que el Cabildo dice mantener para proteger la biodiversidad insular. La Corporación señala que Tenerife tiene quince especies de flora y fauna en peligro inminente de extinción y que este año destina unos tres millones de euros al control de fauna y vegetación exótica, recuperación de especies amenazadas, protección de hábitats y producción de flora autóctona.

El Cabildo reconoce que las invasoras alteran el equilibrio de los espacios naturales y desplazan a la vegetación local. También advierte del impacto de animales asilvestrados y otras especies introducidas. En una isla con numerosos endemismos, la pérdida de un hábitat puede tener consecuencias irreversibles.

Más medios sobre el terreno

Pese a esas líneas de trabajo, los vecinos reclaman que la inversión se traduzca en más presencia efectiva sobre el terreno. Aseguran haber trasladado la situación en varias ocasiones y piden reforzar las cuadrillas de forma estable, especialmente en el monteverde.

Su mensaje es que todavía hay margen para frenar el avance, pero no con intervenciones puntuales. Reclaman una estrategia sostenida, seguimiento de las zonas tratadas y colaboración con propietarios y residentes, con una campaña de fondo y personal en las cuadrillas que acoten la expansión para garantizar el manto verde que caracteriza el monte de Anaga en contraste con las especies invasoras.