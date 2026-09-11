Cortes de tráfico en Benito Pérez Armas: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comienza el asfaltado en sentido descendente

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado la tercera y cuarta fase del asfaltado de la transitada avenida Benito Pérez Armas, lo que supone la intervención en sentido descendente, una vez finalizadas las obras en el ascendente. Los trabajos se desarrollan de domingo a jueves, entre las 20:00 y las 06:00 horas, y contemplan el corte temporal de la calzada afectada y la supresión del aparcamiento en los tramos en los que se esté interviniendo.

La tercera fase de la actuación, correspondiente al sentido descendente, comprende el tramo situado entre la Avenida Islas Canarias y la calle Pío Baroja. Posteriormente, los trabajos continuarán con la cuarta y última fase, que se desarrollará entre la calle Pío Baroja y la Avenida Reyes Católicos, completando así la intervención prevista en la Avenida Benito Pérez Armas.

Durante el desarrollo de estas actuaciones, y según informa el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, el área de Movilidad mantiene coordinados los desvíos alternativos y la señalización necesaria para garantizar la circulación por las vías adyacentes. Entre las principales alternativas se encuentran la Avenida de Bélgica y la Avenida Reyes Católicos, además de los cruces a media calzada habilitados en puntos estratégicos.

El Ayuntamiento recuerda a conductores y residentes la importancia de respetar la señalización provisional y las indicaciones establecidas durante la ejecución de los trabajos, especialmente durante el horario nocturno en el que se desarrollan las obras.

La actuación permitirá completar la renovación de un eje viario de especial importancia para la movilidad de Santa Cruz de Tenerife, mejorando las condiciones de la calzada y contribuyendo a disponer de unas vías públicas más modernas, seguras y funcionales, resalta el regidor chicharrero.