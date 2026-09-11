Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Energía geotérmica en TenerifeTiempo en CanariasAmpliación TF-5 en GuamasaProstitución en CanariasCB CanariasNacionalidad española para los saharauis
instagramlinkedin

Obras

Cortes de tráfico en Benito Pérez Armas: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comienza el asfaltado en sentido descendente

Comienzan los trabajos de asfaltado en sentido descendente de la avenida Benito Pérez Armas, lo que provocará el corte de la calle y la eliminación de aparcamientos

Obras de asfaltado en Benito Pérez Armas.

Obras de asfaltado en Benito Pérez Armas. / El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado la tercera y cuarta fase del asfaltado de la transitada avenida Benito Pérez Armas, lo que supone la intervención en sentido descendente, una vez finalizadas las obras en el ascendente. Los trabajos se desarrollan de domingo a jueves, entre las 20:00 y las 06:00 horas, y contemplan el corte temporal de la calzada afectada y la supresión del aparcamiento en los tramos en los que se esté interviniendo.

La tercera fase de la actuación, correspondiente al sentido descendente, comprende el tramo situado entre la Avenida Islas Canarias y la calle Pío Baroja. Posteriormente, los trabajos continuarán con la cuarta y última fase, que se desarrollará entre la calle Pío Baroja y la Avenida Reyes Católicos, completando así la intervención prevista en la Avenida Benito Pérez Armas.

Durante el desarrollo de estas actuaciones, y según informa el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, el área de Movilidad mantiene coordinados los desvíos alternativos y la señalización necesaria para garantizar la circulación por las vías adyacentes. Entre las principales alternativas se encuentran la Avenida de Bélgica y la Avenida Reyes Católicos, además de los cruces a media calzada habilitados en puntos estratégicos.

El Ayuntamiento recuerda a conductores y residentes la importancia de respetar la señalización provisional y las indicaciones establecidas durante la ejecución de los trabajos, especialmente durante el horario nocturno en el que se desarrollan las obras.

Noticias relacionadas y más

La actuación permitirá completar la renovación de un eje viario de especial importancia para la movilidad de Santa Cruz de Tenerife, mejorando las condiciones de la calzada y contribuyendo a disponer de unas vías públicas más modernas, seguras y funcionales, resalta el regidor chicharrero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En busca del mosaico perdido: Santa Cruz de Tenerife pide ayuda para localizar uno de sus bienes, la antigua pieza cerámica de la imprenta Nivaria
  2. El tamaño del primer muelle flotante de Canarias pone en jaque su operativa en Santa Cruz de Tenerife
  3. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recurrirá la decisión judicial que permite que el Real Casino siga abierto
  4. La edil de Comercio de Santa Cruz de Tenerife propone copiar el modelo de Las Palmas de Gran Canaria para abrir los domingos
  5. Comerciantes y vecinos de La Rosa evalúan el impacto de las obras: 'Era necesario, pero ha supuesto un esfuerzo de los negocios
  6. El PP se organiza: Carmen Pérez prepara su asalto a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife en mayo
  7. El primer muelle flotante de Canarias recorta su tamaño para poder reparar grandes barcos en Santa Cruz de Tenerife
  8. El Distrito Centro 'techa' un tramo de la calle Santiago con paraguas multicolores para revitalizar El Toscal

Cortes de tráfico en Benito Pérez Armas: comienza el asfaltado de la céntrica vía en Santa Cruz de Tenerife

Cortes de tráfico en Benito Pérez Armas: comienza el asfaltado de la céntrica vía en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife estrena rampa: finaliza la transformación de la temida acera de Meridiano

Santa Cruz de Tenerife estrena rampa: finaliza la transformación de la temida acera de Meridiano

"Escapadas de fin de semana" para atraer visitantes de otras Islas, entre las acciones que prepara Santa Cruz de Tenerife como Capital Española de la Gastronomía

"Escapadas de fin de semana" para atraer visitantes de otras Islas, entre las acciones que prepara Santa Cruz de Tenerife como Capital Española de la Gastronomía

El nuevo Plan General de Santa Cruz de Tenerife, sin fecha de finalización tras nueve años desde que se anuló el de 2013

El nuevo Plan General de Santa Cruz de Tenerife, sin fecha de finalización tras nueve años desde que se anuló el de 2013

Este sábado tienes un nuevo plan en Santa Cruz: ven a vivir La Rosa

Este sábado tienes un nuevo plan en Santa Cruz: ven a vivir La Rosa

La Asociación de Vecinos El Pescador urge a concretar una hoja de ruta para las obras en la ladera

La Asociación de Vecinos El Pescador urge a concretar una hoja de ruta para las obras en la ladera

Servicios Públicos localizó y erradicó tres focos de ratas este verano en distritos de Santa Cruz

Servicios Públicos localizó y erradicó tres focos de ratas este verano en distritos de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz valora ayudas para garantizar la presión del agua en edificios privados

El Ayuntamiento de Santa Cruz valora ayudas para garantizar la presión del agua en edificios privados
Tracking Pixel Contents