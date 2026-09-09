Vuelca un camión con bombonas de butano en uno de los accesos a Santa Cruz
Las fuerzas de seguridad solicitan precaución a los conductores que circulen en sentido norte ante el despliegue de los recursos de extinción y rescate
Un accidente de tráfico en un punto neurálgico de la red viaria insular mantiene en alerta a los servicios de emergencias de Tenerife. Un vehículo de transporte que portaba bombonas de butano ha sufrido un vuelco en la confluencia que conecta la autopista del Sur (TF-1) con la TF-4 (Vía de Penetración), en sentido de entrada a Santa Cruz de Tenerife.
Personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se ha desplazado de inmediato a la zona y se encuentra atendiendo en el propio lugar del accidente a las dos personas que viajaban a bordo del vehículo para valorar el alcance de sus lesiones. De forma paralela, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife trabajan sobre la calzada para asegurar la carga y prevenir riesgos derivados del material inflamable.
Despliegue de seguridad y estado de la circulación
El siniestro afecta a una de las principales arterias de acceso a la capital tinerfeña en plena jornada matinal:
Estado del operativo a pie de vía
- Asistencia médica activa: El SUC evalúa a los dos ocupantes afectados tras el impacto del vehículo.
- Inspección de la carga: Los bomberos comprueban la estanqueidad de las bombonas para descartar posibles fugas de gas y supervisar el trasvase seguro de la mercancía.
- Retenciones en la TF-1: El nudo de conexión con la TF-4 registra ralentización en la circulación en dirección a la ciudad, mientras los recursos de conservación de carreteras colaboran en el balizamiento.
- Aviso a los conductores: Se aconseja extremar la precaución, atender a las indicaciones de la Guardia Civil de Tráfico o utilizar vías alternativas hacia el área metropolitana.
- El tamaño del primer muelle flotante de Canarias pone en jaque su operativa en Santa Cruz de Tenerife
- Comerciantes y vecinos de La Rosa evalúan el impacto de las obras: 'Era necesario, pero ha supuesto un esfuerzo de los negocios
- El PP se organiza: Carmen Pérez prepara su asalto a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife en mayo
- Dos ayuntamientos para arreglar una calle: Santa Cruz de Tenerife y El Rosario rehabilitarán la deteriorada vía en la que una calzada separa a vecinos de ambos municipios
- Degradación, insalubridad e inseguridad: la plaza Cruz del Señor vuelve a ser foco de protestas vecinales
- El nuevo centro sociosanitario de Acorán inicia su construcción con 170 plazas residenciales
- Joaquín Hervá, el cura que construyó una iglesia vendiendo garajes
- Paso decisivo para convertir el Parque Viera y Clavijo en el primer CaixaForum de Canarias: Santa Cruz otorga la concesión administrativa