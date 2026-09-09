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Vuelca un camión con bombonas de butano en uno de los accesos a Santa Cruz

Las fuerzas de seguridad solicitan precaución a los conductores que circulen en sentido norte ante el despliegue de los recursos de extinción y rescate

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un accidente de tráfico en un punto neurálgico de la red viaria insular mantiene en alerta a los servicios de emergencias de Tenerife. Un vehículo de transporte que portaba bombonas de butano ha sufrido un vuelco en la confluencia que conecta la autopista del Sur (TF-1) con la TF-4 (Vía de Penetración), en sentido de entrada a Santa Cruz de Tenerife.

Personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se ha desplazado de inmediato a la zona y se encuentra atendiendo en el propio lugar del accidente a las dos personas que viajaban a bordo del vehículo para valorar el alcance de sus lesiones. De forma paralela, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife trabajan sobre la calzada para asegurar la carga y prevenir riesgos derivados del material inflamable.

Despliegue de seguridad y estado de la circulación

El siniestro afecta a una de las principales arterias de acceso a la capital tinerfeña en plena jornada matinal:

Noticias relacionadas

Estado del operativo a pie de vía

  • Asistencia médica activa: El SUC evalúa a los dos ocupantes afectados tras el impacto del vehículo.
  • Inspección de la carga: Los bomberos comprueban la estanqueidad de las bombonas para descartar posibles fugas de gas y supervisar el trasvase seguro de la mercancía.
  • Retenciones en la TF-1: El nudo de conexión con la TF-4 registra ralentización en la circulación en dirección a la ciudad, mientras los recursos de conservación de carreteras colaboran en el balizamiento.
  • Aviso a los conductores: Se aconseja extremar la precaución, atender a las indicaciones de la Guardia Civil de Tráfico o utilizar vías alternativas hacia el área metropolitana.

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