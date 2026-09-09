Vuelca un camión con bombonas de butano en uno de los accesos a Santa Cruz

Un accidente de tráfico en un punto neurálgico de la red viaria insular mantiene en alerta a los servicios de emergencias de Tenerife. Un vehículo de transporte que portaba bombonas de butano ha sufrido un vuelco en la confluencia que conecta la autopista del Sur (TF-1) con la TF-4 (Vía de Penetración), en sentido de entrada a Santa Cruz de Tenerife.

Personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se ha desplazado de inmediato a la zona y se encuentra atendiendo en el propio lugar del accidente a las dos personas que viajaban a bordo del vehículo para valorar el alcance de sus lesiones. De forma paralela, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife trabajan sobre la calzada para asegurar la carga y prevenir riesgos derivados del material inflamable.

Despliegue de seguridad y estado de la circulación

El siniestro afecta a una de las principales arterias de acceso a la capital tinerfeña en plena jornada matinal:

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