El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adjudica la transformación del entorno de la antigua iglesia de San Gerardo por 1,79 millones

El área de Infraestructuras y Obras de Santa Cruz de Tenerife ha adjudicado por 1,79 millones de euros las obras de la primera fase para transformar el entorno de la antigua iglesia de San Gerardo, en el barrio de La Salud. La intervención permitirá actuar sobre unos 7.700 metros cuadrados y reorganizar un espacio ocupado actualmente por la plaza José Carlos Schwartz, aparcamientos, viales y jardines.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Ecocivil Electromur G.E., S.L.y el proyecto contempla la demolición del antiguo inmueble religioso y la rehabilitación integral del ámbito comprendido entre la parcela de la iglesia y la plaza.

Del total de la superficie, unos 3.400 metros cuadrados corresponden a la plaza José Carlos Schwartz y otros 4.300 a zonas de estacionamiento, calles y espacios ajardinados. La actuación busca ordenar todo el conjunto, mejorar los desplazamientos a pie y conectar de forma más clara los distintos puntos de este sector de La Salud.

De aparcamientos a nuevos usos

Uno de los principales cambios será la creación de una zona lúdico-saludable y deportiva destinada a diferentes edades. El proyecto prevé combinar espacios para ejercicio, ocio y convivencia, además de revisar la distribución de los aparcamientos existentes.

También se habilitarán itinerarios peatonales seguros y accesibles, con el objetivo de facilitar los recorridos dentro del ámbito y mejorar su relación con el resto del barrio. La intervención pretende convertir una superficie de más de tres cuartos de hectárea en un espacio público más ordenado y funcional.

La adjudicación se distribuirá entre dos anualidades. En 2026 se consigna algo más de un millón de euros y para 2027 otros 767.000. Una vez notificada la adjudicación, se establece un plazo de quince días hábiles antes de formalizar el contrato.

La obra da continuidad al procedimiento iniciado en abril, cuando se aprobó el proyecto técnico para demoler la antigua iglesia y rehabilitar su entorno. Con esta primera fase, San Gerardo afronta una transformación que modificará tanto la configuración de la plaza como los espacios de circulación, estacionamiento y estancia que la rodean. El nuevo diseño aspira, además, a generar una centralidad vecinal en un punto hasta ahora fragmentado por el tráfico y el estacionamiento.