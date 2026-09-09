El Instituto Canario de la Vivienda atribuye a antiguos residentes los enseres acumulados en los garajes de Añaza

El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) sostiene que parte de los enseres acumulados en los garajes de la parcela I-17 de Añaza fueron dejados por antiguos residentes que abandonaron las viviendas, al tiempo que rechaza que esos espacios estuvieran destinados al almacenamiento, tras recordar que no eran de uso habitual de los vecinos.

La versión del Icavi llega después de las quejas de los residentes, que han denunciado vertidos de aguas negras, daños en conducciones de agua potable que fueron cortadas por los bomberos para evitar que rezumaran por las viviendas. También se registraron afecciones en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Los vecinos han reclamado una inspección técnica integral que determine el estado de seguridad del inmueble y aclare qué actividad se desarrollaba en los garajes antes del fuego.

El Instituto asegura que está pendiente del informe elaborado por los servicios de emergencias para conocer el origen y las circunstancias concretas del incendio. Por ese motivo, evita confirmar que el fuego comenzara en los garajes y tampoco atribuye su inicio a una instalación o actividad determinada.

Sí se pronuncia sobre el uso de esos espacios. Según el Icavi, ninguno de sus garajes está destinado actualmente al almacenamiento ni al uso ordinario de los residentes, entre otras razones porque no reúnen las condiciones exigibles. Añade que desde hace meses se trabaja en el desalojo y vaciado progresivo de estas dependencias y que, durante ese proceso, se han localizado pertenencias dejadas por algunos vecinos que ya habían abandonado las viviendas.

Los datos facilitados desde el Instituto se remiten a las conclusiones que determinarán las causas del fuego.

Reparaciones urgentes

Mientras se esclarece el origen del fuego, el Icavi afirma que está actuando sobre las principales incidencias ocasionadas en las instalaciones comunes. Una de las afecciones más graves se ha producido en la red de saneamiento. Tras resultar dañados varios bajantes, aguas residuales terminaron cayendo sobre la zona de garajes, una situación que ha generado preocupación entre las familias afectadas.

El Instituto asegura que ya se han ejecutado intervenciones urgentes para impedir que los daños se agravaran y que dispone de una empresa especializada que asumirá los trabajos de saneamiento y revisión de las conducciones y acometidas. Los vecinos contextualizan los tiempos: el Icavi les ha comunicado que ya ha encontrado una empresa para que este jueves, una semana después, comiencen los trabajos encaminados a restituir la normalidad.

La actuación incluirá la comprobación del estado de la red de agua potable, después de que algunos residentes denunciaran que tras el incendio el agua salía inicialmente con coloración marrón y optaran por consumir agua embotellada ante las dudas sobre su calidad.

Los vecinos de Añaza afectados por un incendio en sus viviendas muestran el estado de sus hogares. / Andrés Gutiérrez

También serán inspeccionadas las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones que pudieran haber resultado afectadas. Fuentes vecinales precisaron que desde el Icavi se les ha invitado a ponerse en contacto con sus compañías para que se proceda a la restitución del cableado afectado, para lo que solo será preciso avisar para abrir la puerta de los garajes que custodia el Instituto.

Una vez resueltas las incidencias más urgentes, una nueva valoración técnica más amplia determinará el alcance de los daños y determinar qué actuaciones adicionales a llevar a cabo.

Los vecinos reclaman una revisión completa

Las familias de los bloques más afectados, especialmente los portales 2, 3 y 4, han solicitado una inspección que abarque garajes, bajantes, saneamiento, red de agua, electricidad y telecomunicaciones. Reclaman además la limpieza y desinfección de las zonas contaminadas por aguas fecales y garantías sobre la seguridad de las instalaciones.

La reclamación vecinal también pide aclarar qué actividad se llevaba a cabo en los garajes antes del incendio. Algunos residentes aseguran haber visto entrar operarios con muebles y haber escuchado ruidos que asociaron a posibles trabajos de soldadura. Son extremos que, por ahora, no han sido confirmados oficialmente.

El Icavi recuerda que la gestión ordinaria de los elementos comunes corresponde a las juntas administradoras de las promociones. No obstante, sostiene que, ante una situación de urgencia, decidió intervenir directamente para atender las necesidades de los residentes y acelerar las reparaciones.

Treinta años después de la entrega de estas viviendas, los vecinos retoman una batalla que hasta ahora habían dado por perdida, pues recibieron sus pisos pero quedaron en el aire los más de 80 garajes que se distribuyen en las dos plantas de aparcamientos subterráneos donde se registró el incendio y que los residentes exigen que se acondicionen y restituyan la normalidad y se les entregue para su uso y disfrute.