Santa Cruz dinamiza este sábado el corazón de El Toscal de la mano de 'Vive La Rosa'

La calle de La Rosa vivirá este sábado, 12 de septiembre, su puesta de largo tras tres años de obras y una inversión cercana a los seis millones de euros. Aunque la vía recuperó plenamente el servicio el pasado 31 de julio, el Ayuntamiento de Santa Cruz celebrará ahora 'Vive La Rosa', una jornada para presentar el espacio renovado y reforzar la actividad en uno de los principales ejes de El Toscal.

La programación se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 horas, con propuestas repartidas por distintos tramos. Entre La Luna y Santa Rosalía habrá un photocall, mientras que entre Santa Rosalía y Santa Clara se celebrarán actuaciones musicales y una ruleta comercial.

Las actividades infantiles se concentrarán entre Santa Clara y San Francisco Javier, con juegos, pintacaras e hinchables. En ese cruce, de 11:00 a 12:00 horas, habrá exhibiciones de baile y una masterclass. El deporte ocupará el tramo hasta el número 43, con hockey, pickleball, minigolf y la unidad móvil de Santa Cruz Entrena. Desde ese punto hasta San Martín se instalarán talleres, propuestas gamer y juegos de rol. También habrá música entre El Saludo y San Isidro.

Cortes y cambios en el transporte

El viernes 11, desde las 17:00 horas, se cerrará al tráfico La Rosa entre San Martín y La Luna para facilitar el montaje. El sábado, el corte se mantendrá entre las 07:00 y las 17:00 horas, con acceso restringido a garajes.

También estará prohibido estacionar desde las 17:00 horas del viernes hasta las 17:00 del sábado en ese tramo de La Rosa y en San Antonio, entre La Rosa y Santiago.

La línea 914 modificará su recorrido durante ese mismo periodo y quedarán anuladas las paradas de Almeida, La Rosa y La Luna. Las alternativas serán la Rambla de Santa Cruz y la plaza del Príncipe.

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La jornada servirá como inauguración ciudadana de una calle que ya lleva más de un mes en servicio y que, tras la rehabilitación, busca consolidarse como espacio de encuentro, comercio y actividad cotidiana de El Toscal. Será la puesta de largo de la nueva imagen del primer barrio obrero de Santa Cruz.