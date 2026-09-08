Los garajes de varios bloques de viviendas de Añaza, inundados de aguas negras

Una cascada de aguas negras cae desde la tarde-noche del viernes sobre los garajes de la parcela I-17 de Añaza, donde se distribuyen ocho portales con más de 80 viviendas. Es una de las secuelas del incendio que, en la noche del miércoles 2 al jueves 3 de septiembre, dañó las instalaciones del inmueble y mantiene a decenas de familias pendientes de una solución.

Cortar los bajantes dañados por las llamas fue la salida que aplicaron los bomberos en una nueva intervención, después de que las tuberías dejaran de evacuar correctamente las aguas residuales. La medida evitó que el saneamiento continuara rebosando en el interior de las viviendas, pero trasladó el problema al garaje, donde las aguas fecales caen ahora sobre la zona afectada por el fuego.

Tras el incendio, los residentes fueron evacuados durante la madrugada y la Policía Local vigiló después el acceso. Los vecinos aseguran que un perito de la Policía Científica se desplazó al inmueble, pero no pudo entrar en el garaje por las condiciones en las que quedó.

Agua, cable y dudas

El incendio no solo alcanzó la red de saneamiento. Los vecinos aseguran que también resultaron dañadas conducciones de agua potable y cableado de telecomunicaciones. Para el consumo doméstico, muchas familias han optado por comprar agua embotellada. Inicialmente, explican, salía marrón de los grifos y, aunque recuperó su color habitual, persisten las dudas sobre si es apta para ingerirla.

A ello se suma la falta de televisión e internet en algunas viviendas, al recibir muchos residentes la señal por cable. «Igual algunos no lo piensan por el barrio donde vivimos, pero hay quienes teletrabajamos y desde el jueves no lo podemos hacer», lamenta uno de los afectados.

Los vecinos de Añaza afectados por un incendio en sus viviendas muestran el estado de sus hogares. / Andrés Gutiérrez

De los ocho portales que integran la parcela I-17, los bloques 2, 3 y 4 –donde residen más de treinta familias– concentran buena parte de las consecuencias del incendio. La indignación crece porque, sostienen, más allá de las intervenciones de los servicios de emergencia, no han recibido todavía una respuesta que resuelva los daños.

Una reclamación urgente

Los residentes explican que acudieron al Ayuntamiento de Santa Cruz y que allí se les indicó que la actuación corresponde al Instituto Canario de la Vivienda, organismo al que una vecina ha dirigido una reclamación y solicitud de intervención urgente registrada este domingo.

El escrito reclama una inspección técnica completa de los garajes, bajantes, redes de saneamiento, suministro de agua, instalación eléctrica y telecomunicaciones. También exige restablecer el agua potable, solucionar el vertido de aguas fecales, limpiar y desinfectar las zonas contaminadas y designar un interlocutor que informe a los afectados de las actuaciones y los plazos previstos.

La reclamación pone el acento además en la presencia de personas mayores, dependientes y menores de edad y sostiene que la situación afecta a «las condiciones mínimas de vida y seguridad» de numerosas familias.

El uso de los garajes

La controversia se extiende al origen del incendio y al uso de los propios garajes. Los vecinos mantienen que estos espacios, distribuidos en dos plantas, nunca fueron adjudicados para su utilización habitual como aparcamientos. Según relatan en el escrito presentado ante el Gobierno de Canarias, se han usado para almacenar enseres y materiales procedentes de otras viviendas.

Los residentes solicitan que se investigue qué actividad se desarrollaba allí antes del incendio, después de que varios aseguran haber presenciado la entrada de operarios descargando muebles y escuchar ruidos compatibles con trabajos de soldadura durante aquella jornada. También piden aclarar las condiciones de seguridad existentes y si se almacenaban materiales potencialmente peligrosos.

Treinta años después de recibir las viviendas, la situación de los garajes vuelve así al centro de las quejas de la parcela. Parte de los pisos continúa en régimen de alquiler con opción a pasar a propiedad cuando termine de abonarse su coste, mientras otros ya han completado ese proceso.