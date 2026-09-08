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Santa Cruz de Tenerife, elegida Capital Española de la Gastronomía 2027

Santa Cruz de Tenerife se convertirá el próximo año en Capital Española de la Gastronomía, tras ser seleccionada por su "atractivo programa de actividades"

Una muestra de la gastronomía de Santa Cruz de Tenerife.

Una muestra de la gastronomía de Santa Cruz de Tenerife. / El Día

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Eloísa Reverón

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife ha sido elegida Capital Española de la Gastronomía 2027, convirtiéndose así en la primera ciudad de Canarias que consigue este título. El alcalde del municipio chicharrero, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que este galardón supondrá la ejecución de numerosas acciones y "sinergias positivas" en torno a la gastronomía de Santa Cruz de Tenerife durante el próximo año.

La capital tinerfeña presentó el pasado mes de marzo, por primera vez, su candidatura como Capital Española de la Gastronomía, con el objetivo de obtener el título correspondiente a 2027. Para ello presentó un ambicioso programa de actividades y proyectos. El galardón Capital Española de la Gastronomía (CEG), creado en 2012 y que se entrega cada año durante el transcurso de Fitur (Feria Internacional de Turismo), en Madrid, es un reconocimiento que se otorga a la ciudad española que más destaque en la promoción, defensa y difusión de su patrimonio culinario y gastronómico como un atractivo turístico principal. En 2026 consiguió el título Jerez de la Frontera; en 2025, Alicante, y en 2024, Oviedo. Y ahora ha sido Santa Cruz de Tenerife la ciudad que lo ha logrado.

El jurado de este galardón, que está constituido por representantes de las entidades creadoras del premio que desde hace 15 años destaca a la ciudad que mejor promociona la gastronomía como atractivo turístico, resalta que la candidatura de Santa Cruz de Tenerife ha eleaborado un atractivo programa de actividades para 2027, que "destaca por su variedad, innovación y creatividad". En concreto, el jurado está constituido por periodistas gastronómicos y turísticos, FIJET España, profesionales de Hostelería de España y representantes institucionales de la Secretaría de Estado de Turismo, del ministerio de Agricultura y Alimentación, de Institituto de Calidad Turística, de la Mesa del Turismo, de la Asociación de Agencias de Viajes, de Eurotoques (organización que agrupa a los chefs españoles) y de Saborea Espana, entre otros.

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