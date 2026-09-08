El proyecto Maya de la Fundación Canaria Buen Samaritano garantiza techo y convivencia a mayores en situación de exclusión social

Ahora se cierran guarderías y se abren centros de mayores. Con esa lacónica afirmación resume la Fundación Canaria Buen Samaritano la realidad social que percibe y a la que, desde 2023, ha dado respuesta con recursos alojativos para personas que superan los 70 y 80 años y que, casi en el ocaso de su vida, se encuentran en la calle; no solo sin familia, sino sin un techo en el que refugiarse.

El proyecto de atención a los mayores que padecen sinhogarismo es una realidad desde 2014, cuando los programas de bienestar social se promovían desde la parroquia de Añaza y que, a la postre, se integraron en la fundación impulsada por el sacerdote José Hernández, más conocido como Pepe el cura.

Una red de 32 plazas

La intervención con los mayores tiene dos aristas. Por una parte, los recursos alojativos, una red que la entidad cifra en 32 plazas repartidas entre Añaza, Santa María del Mar, El Cardonal, La Noria y el antiguo Hostal Berlín, en El Coromoto. Aquí conviven diez mayores y, en la planta alta, una treintena de jóvenes migrantes.

Junto a las casas, también desarrolla cinco proyectos de día en Añaza, Los Gladiolos, Barrio de La Alegría, El Cardonal y El Coromoto. No solo acuden quienes viven en los recursos; también participan mayores vulnerables que buscan compañía y algo tan cotidiano como no comer solos. La Fundación atiende diariamente a unas 80 personas mayores.

Una red de 32 plazas sostiene la autonomía de mayores vulnerables en cinco recursos de Tenerife

Goretti Rodríguez Duque, gerente de la Fundación Canaria Buen Samaritano, resume en dos las condiciones para acceder al proyecto Maya: encontrarse en situación de exclusión social y conservar la autonomía. «Es como un piso de estudiantes», compara. Cada residente tiene habitación y baño propios, lava su ropa y comparte la vida de la casa. Las actividades se desarrollan de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Después, cada cual dispone de su tiempo.

Una segunda vida

Eso explica mejor el antiguo Hostal Berlín que cualquier ficha técnica. Ana lleva alrededor de mes y medio y prefiere que no se cuente más de ella. Solo deja una frase: está «muy contenta». Carmen, de 74 años y natural de Tacoronte, también pide preservar su historia personal. Cuenta lo justo: ahora ha encontrado compañeras y rutina. «Yo estoy contenta», resume.

Adolfo Leonavicius tiene 71 años, nació en Venezuela y llegó a Tenerife en 2003. Trabajó en México y, ya en las Islas, en una empresa de limpieza. Una hospitalización torció su estabilidad y pasó por Cruz Roja antes de llegar a El Coromoto hace poco más de un mes. Su familia permanece en Venezuela y lleva más de dos décadas sin verla. Aquí tiene habitación y baño propios, lava su ropa y participa en los talleres. «Tenemos buen feeling entre todos», dice.

Francisco Antonio Valido Pérez, 75 años, procede de Telde, aunque llegó a Tenerife con apenas cinco. Ha vivido buena parte de su vida en Santa Cruz y trabajó como cerrajero y e instalando aire acondicionado, incluso con talleres propios. Antes de El Coromoto pasó dos años en un centro sociosanitario de Ofra. «Yo siempre soy así porque pienso bien», responde cuando le dicen que está como una flor. Hay recuerdos que pesan, pero aquí se siente acompañado.

Pepe García Jiménez, madrileño de 89 años, llegó a Tenerife en junio después de catorce años sin pisar la Isla. Trabajó durante 38 años en el sector eléctrico y estuvo vinculado a Endesa. Una enfermedad lo llevó al hospital y después al albergue municipal. Divorciado y con tres hijos en Madrid con los que no mantiene relación, contempla la casa con pragmatismo. «De momento, bien». Puede salir cuando quiera y participa en los ejercicios. Ocho personas juntas tienen «sus más y sus menos. Si no, no seríamos humanos».

De Venezuela a El Coromoto

Freddy Gutiérrez tiene 61 años y llegó desde Venezuela en 2022. Allí fue técnico de mantenimiento mecánico durante casi 27 años en la industria petrolera. En España aceptó trabajos en negro, aprendió fontanería y logró certificarse, hasta que una caída de un andamio lo dejó sin poder levantar peso. Sin cotizaciones ni ingresos, acabó en la calle. Durmió dos noches en unos huecos de Bajamar, pasó por Cruz Roja y por una habitación social antes de llegar este verano al antiguo Hostal Berlín.

«Gracias a Dios, llegué aquí. Me siento bien», dice Freddy. Hoy vuelve a tener un hogar. Espera una ayuda o encontrar un trabajo compatible con sus limitaciones. Mientras tanto, comparte desayuno, talleres y conversaciones con compañeros que han llegado por caminos muy distintos al mismo lugar.

La gerente pone en valor el respaldo del IASS del Cabildo de Tenerife, que permite sostener estos recursos. Y recuerda el límite: cuando alguno de los usuarios pierde autonomía y se convierte en dependiente, debe pasar a un recurso sociosanitario adecuado.

Una casa a la que regresar

Hasta entonces, la filosofía es otra: nadie mano sobre mano. Regar, lavar, cocinar, salir al mercado, ir de excursión, acompañar a un compañero al médico o simplemente sentarse juntos a almorzar. En El Coromoto, donde durante años hubo habitaciones de hostal, hoy hay diez mayores que vuelven a tener una llave, una puerta que cerrar y, sobre todo, una casa a la que regresar.