Los vecinos de Anaga preparan nuevas protestas ante el caos circulatorio y la falta de soluciones

La paciencia tiene un límite y en el caso de los vecinos de Anaga ya se ha agotado. Así lo han hecho saber indignados porque los problemas se duplican con el paso de los meses. A las demandas de soluciones al caos circulatorio sumarán ahora la contratación de personal para atajar la flora exótica que invade el Parque Rural.

Asociaciones y residentes a título particular han trasladado su intención de repetir la protesta que ya llevaron a cabo a mediados de marzo en demanda de soluciones al tráfico. Entonces se concentraron en la Cruz del Carmen, pero la movilización quedó diluida por la restricción del paso de vehículos.

Con la lección aprendida

Con la lección aprendida, vuelven a la carga. Esta vez se plantean cortar la vía de acceso al Parque Rural por la zona de Las Canteras, donde prevén hacerse notar hasta el punto de colapsar la entrada a Anaga por La Laguna. La nueva concentración se plantea para dentro de unos veinte días.

Los vecinos consideran una tomadura de pelo los reiterados anuncios del Cabildo sobre la puesta en marcha de cámaras y la presencia policial. «Hoy lunes no había ningún agente y era imposible salir o volver del trabajo», lamentan.

Los residentes, que prefieren guardar su anonimato, acusan al Cabildo de dejar que el problema se enquiste y de plantear medidas que, a su juicio, pueden terminar perjudicando a los negocios de la zona sin resolver el fondo del conflicto. Defienden que la prioridad debería ser dotar Anaga de aparcamientos, equipamientos y control efectivo para ordenar la llegada de visitantes.

Las cámaras, en cuestión

Los vecinos también rebajan las expectativas depositadas en las cámaras. Sostienen que servirán para reflejar aforos por zonas, pero no impedirán por sí solas las colas ni garantizarán el control de los accesos. «Más dinero público a la basura», sentencia, antes de insistir en que los residentes llevan años reclamando soluciones que permitan compatibilizar la vida diaria con la presión de visitantes.

A la batalla por el tráfico se suma ahora otro frente: la flora exótica. Los vecinos quieren que se contrate personal suficiente para actuar de forma continuada y evitar que especies invasoras sigan ganando terreno dentro del Parque Rural.

Anaga vuelve a elevar el tono

La protesta que preparan para finales de septiembre busca, por tanto, elevar el tono. La advertencia ya recorre los pueblos y caseríos de toda la zona de Anaga. No solo reclamarán movilidad y presencia policial. También exigirán medios humanos para cuidar el territorio. Y esta vez quieren que el mensaje no se pierda entre curvas, guaguas y coches: si no hay respuesta, Anaga volverá a parar.