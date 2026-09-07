Santa Cruz de Tenerife tira de talonario para mejorar su limpieza: 5,8 millones más a Valoriza para ampliar los zafarranchos e implantar el contenedor marrón

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este lunes, 7 de septiembre, la modificación del contrato con Valoriza, empresa encargada de la limpieza y recogida de residuos en el municipio, para inyectar otros 5,8 millones de euros más a este servicio, con el fin de "reforzar" y "mejorar" la limpieza en calles y barrancos, así como para implantar el nuevo contenedor marrón en todo el municipio. El Consistorio explica que esta modificación es necesaria por la "evolución climática adversa" y por el incremento del "sinhogarismo" en la capital chicharrera, "lo que ha intensificado la suciedad en la ciudad".

El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, destaca que con esta modificación el número de zafarranchos de limpieza que se realizan en Santa Cruz de Tenerife pasarán de tres a nueve a la semana, incluyendo barrios y barrancos. Asimismo, apunta que, por fin, el contenedor marrón, que es el destinado a la basura orgánica, se podrá implantar en todos los barrios. En este sentido recuerda que la tasa de la basura incluye una bonificación del 10% en la cuota tributaria por el uso del conocido como quinto contenedor, al que solo dos distritos tienen acceso en la actualidad.

Según el expediente relativo a esta modificación, la necesidad de la misma deriva de "circunstancias" que han surgido a lo largo de la vigencia del contrato con Valoriza, "alterando el contexto en el que este se definió y adjudicó en 2019". Dichas circunstancias están relacionadas con la "evolución climática adversa" y con el incremento del "sinhogarismo" en Santa Cruz. Con respecto a lo primero, el expediente indica que la ausencia prolongada de precipitaciones; el aumento de episodios de vientos y calima, y el incremento sostenido de temperaturas han provocado una "acumulación extraordinaria de suciedad en la vía pública, un comportamiento distinto del arbolado urbano, y un aumento de restos vegetales y focos de insalubridad que no pueden ser mitigados por los mecanismos naturales previstos en el diseño original del servicio".

El Ayuntamiento achaca el empeoramiento de la suciedad en la ciudad al sinhogarismo y a las condiciones meteorológicas adversas

Asimismo, y según el citado expediente, el incremento de fenómenos meteorológicos, como lluvias torrenciales, ha generado nuevas exigencias de saneamiento ambiental en cauces y barrancos, "con el fin de prevenir riesgos de desbordamiento, garantizar la seguridad ciudadana y preservar la salubridad pública". El Ayuntamiento aclara que las circunstancias descritas no resultan contradictorias, sino que responden a un cambio en el patrón de precipitaciones asociado al cambio climático. En los últimos años se ha producido una disminución del número de días de lluvia y del volumen total anual de precipitaciones, lo que ha provocado la acumulación progresiva de polvo, sedimentos y restos orgánicos en la vía pública, y la ausencia de los procesos naturales de limpieza que tradicionalmente contribuían al mantenimiento de las superficies urbanas. "Paralelamente, cuando se producen episodios de lluvia, estos tienden a manifestarse de forma cada vez más concentrada e intensa, en forma de precipitaciones torrenciales de corta duración, lo que genera un aumento del riesgo de arrastres súbitos, colmatación de cauce de barrancos".

Por otro lado, en relación al sinhogarismo, el Consistorio chicharrero señala que se ha constatado un aumento de las personas sin hogar en las calles, "de episodios de rebusca en contenedores", lo que ha intensificado la "suciedad" en determinadas zonas de la ciudad y, especialmente, en las áreas de aportación de residuos, "haciendo insuficiente la frecuencia de limpieza prevista en el contrato original".

Riesgos epidemiológicos

"El aumento del sinhogarismo, especialmente de personas con patologías mentales, genera un impacto operativo directo en la empresa de limpieza al ser necesario aumentar tanto la intensidad como la frecuencia de los diferentes operativos. El servicio de limpieza debe gestionar, por tanto, un volumen creciente de muebles, colchones y objetos abandonados en la vía pública. La acumulación de residuos en espacios públicos donde se reside de forma habitual puede generar riesgos epidemiológicos tanto para las personas que pernoctan como para el resto de vecinos. La limpieza especializada permite gestionar riesgos sanitarios específicos (presencia de fluidos biológicos, plagas o residuos orgánicos) que un servicio de limpieza ordinario no suele cubrir”, se establece en el expediente de la modificación.

Sobre la implantación de contenedor marrón "inteligente", el Ayuntamiento chicharrero señala que esta es necesario para cumplir las diferentes normativas nacionales y europeas relacionadas con la recogida de residuos. Asimismo, recuerda que la tasa de basura incluye una bonificación del 10% en la cuota tributaria, la cual ha sufrido un incremento de un 50% como media, para los vecinos que utilicen el quinto contenedor, destinado a la basura orgánica. En concreto, la bonificación se aplicará de oficio a los ciudadanos que hayan obtenido del servicio municipal competente la correspondiente llave, tarjeta electrónica o cualquier otro dispositivo de acceso al contenedor de materia orgánica, y hayan hecho uso de los mismos, como mínimo, en 50 ocasiones en el ejercicio inmediato anterior. Actualmente, solo dos distritos cuentan con el contenedor marrón, Salud-La Salle (desde noviembre de 2021) y Centro-Ifara (desde junio de 2023). La adquisición de estos contenedores implicará también la compra de nuevos vehículos.

Cifras

Con la modificación del contrato de limpieza aprobada este lunes, se realizará un total de 95 jornadas extraordinarias de limpieza en las calles durante 2026 y 175 el próximo año, las cuales se llevarán a cabo de lunes a sábado. En los cauces y barrancos, se realizarán 46 jornadas extraordinarias en 2026 y 90 el próximo año, que se ejecutarán los martes, miércoles y jueves, en horario de tarde. Para estos servicios, se contará con un equipo formado por unas 20 personas.

Con respecto a la implantación del nuevo servicio de recogida de biorresiduos, se comprarán unos 2.000 contenedores marrones de cerradura electrónica, 800 de carga lateral de 2.000 litros y 1.200 de carga trasera de 800 litros. También se adquirirán dos camiones de 25 metros cúbicos de recogida con carga lateral y propulsión eléctrica. El servicio se completa con 75.000 tarjetas de apertura de contenedores, 35.000 cubos domésticos de biorresiduos, 35.000 paquetes de bolsas compostables, y unos 400 cubos plásticos. El Consistorio pretende incrementar el servicio de mantenimiento, limpieza de contenedores y su entorno con un total de 46 jornadas en 2026 y 90 jornadas en 2027.