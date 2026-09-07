Paso decisivo para convertir el Parque Viera y Clavijo en el primer CaixaForum de Canarias: Santa Cruz otorga la concesión administrativa

El emblemático Parque Viera y Clavijo, situado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ya se puede convertir en el primer CaixaForum de Canarias. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento chicharrero ha aprobado este lunes, 7 de septiembre, la concesión administrativa para el uso privativo del dominio público municipal del Complejo Cultural Viera y Clavijo a favor de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (CaixaForum). Asimismo, ha dado el visto bueno a los pliegos de condiciones económico-administrativas y de prescripciones técnicas que regirán dicha concesión. El acuerdo supone uno de los principales hitos administrativos del proceso de implantación de CaixaForum Tenerife en la capital, según lo destaca el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

De esta forma, prácticamente todo está listo para que el Viera y Clavijo se convierta en un gran centro cultural, con un modelo de gestión y de programación que es un éxito en otras ciudades españolas, como Madrid, Barcelona o Valencia, según lo ha manifestado el regidor chicharrero. Éste asegura que esta nueva instalación, "de primer nivel", situará a Santa Cruz de Tenerife entre las grandes capitales culturales españolas y europeas, pues "traerá exposiciones que no veríamos en esta tierra de otra manera y contará con numerosas actividades dirigidas a todos los públicos".

La aprobación de la concesión culmina una parte sustancial del trabajo técnico y administrativo necesario para ordenar la relación entre el Ayuntamiento chicharrero, como titular del dominio público, y la Fundación “la Caixa”, como entidad que desarrollará el proyecto. "Se trata de un expediente de especial complejidad por la naturaleza del inmueble, su condición de dominio público municipal y la dimensión de una actuación que combina recuperación patrimonial, rehabilitación, actividad cultural y educativa y la puesta en marcha de un nuevo equipamiento de referencia", indica el alcalde. Con este convenio, agrega, se dota al proyecto de un marco jurídico y administrativo sólido, y se "garantiza" que su desarrollo se produzca con todas las garantías para el Ayuntamiento y para la ciudadanía.

Antecedentes

El proyecto CaixaForum Tenerife llega a este nuevo hito después de un proceso iniciado por el Ayuntamiento para definir el futuro uso del Parque Cultural Viera y Clavijo. En mayo de 2025, el Consistorio dio a conocer el resultado de la Consulta Sectorial convocada para determinar los usos del complejo, tras analizar las diferentes propuestas presentadas. La Comisión Técnica consideró que el proyecto CaixaForum Tenerife era el que en mayor medida respondía a los requerimientos establecidos.

El futuro CaixaForum Tenerife supondrá la incorporación a Santa Cruz de un nuevo espacio cultural, educativo y de divulgación científica de carácter multidisciplinar, abierto a públicos de todas las edades. El proyecto contempla alrededor de 3.800 metros cuadrados útiles, dos salas polivalentes, espacios interactivos, una sala de exposiciones permanentes, cafetería y actividad en los jardines exteriores, mientras que una segunda fase permitirá incorporar el Auditorio Pérez Minik.

La Fundación “la Caixa” ha previsto una aportación anual de alrededor de dos millones de euros destinada a contenidos y estructura de funcionamiento del futuro centro, de acuerdo con el estudio de viabilidad presentado, "lo que permitirá dotar al espacio de una programación estable y de alcance nacional e internacional".

Esta concesión administrativa se integra en un proceso de transformación del Parque Cultural Viera y Clavijo. Actualmente, el Consistorio capitalino ejecuta la rehabilitación integral del complejo, que incluye, entre otras actuaciones, la restauración del edificio principal, el que fuese el colegio de la Asunción, la mejora de los jardines y la demolición del Teatro Pérez Minik para construir un nuevo auditorio.