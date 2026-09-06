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Susto en Santa Cruz de Tenerife: una rama de grandes dimensiones cae sobre una vía

Los hechos ocurrieron en la Avenida Venezuela

Los operarios recogiendo la rama caída en Santa Cruz.

Los operarios recogiendo la rama caída en Santa Cruz. / Televisión Canaria

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Vecinos de Santa Cruz de Tenerife se han llevado un susto durante la mañana de este domingo, 6 de septiembre, cuando una rama de un árbol de grandes dimensiones se partió y cayó a la vía.

Según informa la Televisión Canaria, dicho incidente ocurrió en la Avenida Venezuela de la capital.

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El tráfico en la zona tuvo que ser cortado, lo que provocó afecciones a la circulación.

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