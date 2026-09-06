Susto en Santa Cruz de Tenerife: una rama de grandes dimensiones cae sobre una vía
Los hechos ocurrieron en la Avenida Venezuela
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Vecinos de Santa Cruz de Tenerife se han llevado un susto durante la mañana de este domingo, 6 de septiembre, cuando una rama de un árbol de grandes dimensiones se partió y cayó a la vía.
Según informa la Televisión Canaria, dicho incidente ocurrió en la Avenida Venezuela de la capital.
El tráfico en la zona tuvo que ser cortado, lo que provocó afecciones a la circulación.
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