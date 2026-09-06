Susto en Santa Cruz de Tenerife: una rama de grandes dimensiones cae sobre una vía

Vecinos de Santa Cruz de Tenerife se han llevado un susto durante la mañana de este domingo, 6 de septiembre, cuando una rama de un árbol de grandes dimensiones se partió y cayó a la vía.

Según informa la Televisión Canaria, dicho incidente ocurrió en la Avenida Venezuela de la capital.

El tráfico en la zona tuvo que ser cortado, lo que provocó afecciones a la circulación.