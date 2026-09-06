Sofocados estrena moderna sede rehabilitada en Valleseco, un modelo para los locales de Carnaval

Dice la sabiduría popular que los bebés vienen con un pan debajo del brazo y el pequeño de la directora de Sofocados, Paola Tosco, llega con un local de ensayo.

La murga infantil que fundara en Valleseco allá por 1984 el recordado Jesús Manuel Tosco Lorenzo –más conocido como ‘Compinche’– está de enhorabuena porque, por fin, ha sido rehabilitado el antiguo colegio que durante años estuvo apuntalado por desprendimientos en su cerramiento exterior.

Hoy se ha acondicionado como una sede segura y moderna, hasta el punto de que el área de Infraestructuras y Obras del Ayuntamiento lo ha convertido en el modelo que quiere desarrollar en el resto de locales de ensayo de grupos de Carnaval. Claro que, en el particular de Sofocados, se ha intervenido en una casa con más metros cuadrados que otros locales.

El reto desde Patrimonio es dotar a los grupos de locales que no solo tengan sala de ensayo y baños dignos, sino también cuarto insonorizado de percusión, megafonía, soluciones acústicas, un espacio de costura y hasta un office donde tomar un refrigerio en medio de tantas horas de ensayos y de confección o elaboración de detalles.

Todo ese equipamiento es ya una realidad en la sede de Sofocados y se ha ido testando, en las cuestiones más técnicas de los ensayos, con el asesoramiento de Cristian Mapesi, director musical y murguero conocedor de los requisitos para lograr unas condiciones óptimas.

Un modelo para el Carnaval

Javier Rivero, concejal de Infraestructuras y Obras, recuerda que en 2024 comenzó una revisión de las sedes carnavaleras para detectar las necesidades más urgentes. De aquella ronda salieron actuaciones en el mercado de La Salud y, en Sofocados, una reforma integral del antiguo colegio. La premisa fue escuchar al grupo y adaptar la obra.

Aquí la obra se hizo de la mano de la murga. La principal decisión fue trasladar la sala de ensayo de la planta alta a la baja para garantizar la accesibilidad. «Si viene un niño o una niña con alguna discapacidad, algo tan sencillo como pasar el ensayo abajo permite que pueda formar parte del grupo», explica Rivero. La planta superior quedó destinada a costura, almacén, probadores y office.

En la parte baja se acondicionaron los baños, uno de ellos adaptado, y una sala de percusión insonorizada, con cristal de gran grosor, mesa de sonido, altavoz interior y conexiones para micrófonos. También se trabajó la acústica del techo y se instalaron ventanas insonorizadas y ventilación para minimizar las molestias a los vecinos.

A prueba con los ensayos

No todo se da por cerrado. La vuelta a los ensayos servirá para comprobar si la solución acústica funciona, si sobra o falta absorción de sonido y hasta si los bancos tienen el ancho adecuado para colocar los pies de micro. «Es la primera vez que se hace así y lo vamos a testear», apunta Rivero.

La reforma también ha abierto la murga hacia el exterior. La plaza anexa dispone ahora de acceso independiente y una puerta amplia para facilitar la entrada y salida de atrezo y vestuario. Al mismo tiempo, permite que los niños dispongan de un espacio seguro para actividades y convivencia.

La casa del Carnaval

La intervención se ha prolongado un año y forma parte de un plan para mejorar las condiciones de los locales del Carnaval. El Ayuntamiento ha actuado en el exterior del mercado de La Salud y continúa renovando instalaciones eléctricas en varios espacios, aunque en septiembre se frenan los trabajos para no interferir en el inicio de los ensayos. Sofocados estrena así algo más que un local de ensayo: su casa del Carnaval.