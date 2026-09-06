Los Bonos Consumo ya han inyectado más de 307.000 euros en los comercios de Santa Cruz de Tenerife

Los Bonos Consumo Santa Cruz, impulsados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y FAUCA, han inyectado en 30 días más de 307.000 euros en los establecimientos comerciales adheridos. Así lo ha comunicado el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, quien explicó que “estos resultados demuestran que estamos consiguiendo el objetivo que habíamos fijado con la creación de esta iniciativa: crear una campaña que se tradujera en consumo y beneficios reales para nuestros establecimientos y para la ciudadanía”.

En este sentido, Bermúdez destacó que “se han canjeado 307.861,28 euros de los 391.825,00 euros correspondientes al importe total vendido, lo que supone que el tejido comercial participante en esta edición ya ha canjeado el 78,57% de los bonos” y recordó que “sólo quedan Bonos Consumo para adquirir en el distrito de Anaga, por lo que animamos a la ciudadanía a comprarlos y aprovechar esta gran oportunidad, al tiempo que también animamos al tejido empresarial de Anaga para que se adhiera a la campaña y se beneficien de esta iniciativa”.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, informó de que “el distrito Centro-Ifara concentra el mayor volumen de canjeo de Bonos, con 146.689,87 euros, alcanzando el 78,23% del importe establecido para esta zona, mientras que los establecimientos de Salud-La Salle han ingresado 80.874,51 euros, lo que supone el 73,52% del total establecido para este distrito” y añadió que “en el Suroeste el canjeo asciende a 48.421,47 euros, lo que supone un 88,04%, mientras que en Ofra-Costa Sur se ha canjeado 31.875,43 euros, es decir, el 85,00% de los bonos adquiridos para este distrito”.

Seguimiento de la campaña

Asimismo, Pérez señaló que “estamos realizando un seguimiento en tiempo real de la campaña, lo que nos permite conocer qué tipo de compras está realizando la ciudadanía y comprobar que los Bonos Consumo están teniendo impacto en actividades muy diversas” y añadió que “nuestro objetivo es mejorar cada año y adaptar el programa a las necesidades reales de la ciudadanía y de los establecimientos participantes, utilizando la información que nos aporta cada edición y facilitando que las compras se realicen en el comercio de proximidad”.

“Por sectores, la moda lidera el volumen de canjeo con 63.955,91 euros, seguida por las librerías con 48.686,61 euros, las peluquerías con 26.900,68 euros y el sector del hogar con 25.465,96 euros canjeados” recalcó Pérez, quien añadió que “61 locales ya han superado la mitad del cupo máximo establecido y de los que 28 pertenecen a Centro-Ifara, 15 se ubican en Salud-La Salle, 11 en el distrito Suroeste y 7 en Ofra-Costa Sur, mientras que 13 de esos 61 establecimientos ya han alcanzado el cupo de 4.000 euros”.

“Entre los establecimientos comerciales que yan han alcanzado el cupo de los 4.000 euros se encuentran Librería Islátika, Perfumerías Dalia, Ifara Libros, Orly, Aquiles Permuy Hair & Beauty, Librería Chapatal, Decoracuarium, Papelería Inefable, Baby Shower, Manocar, Librería Papelería Silema, Librería Ofra y Giant Store Tenerife” informó Pérez, quien recordó que “el tejido empresarial puede adherirse aún a esta edición ya que el plazo continuará abierto hasta noviembre”.

Por otra parte, Pérez reiteró que “la ciudadanía podrá seguir utilizando los Bonos Consumo hasta el 2 de noviembre” y animó a “adquirir las unidades que todavía están disponibles, de Anaga, para apostar por el comercio de proximidad, porque cada compra contribuye directamente a mantener la actividad de nuestros establecimientos”.

Empresas adheridas

“Actualmente contamos con 272 empresas adheridas y esperamos que los establecimientos comerciales sigan sumándose a esta iniciativa ya que genera actividad económica en los distintos distritos del municipio” subrayó Pérez, quien añadió que “uno de los puntos fuertes de esta acción es que permite que el consumo se distribuya por toda la ciudad, prueba de ello es que el 89% de los establecimientos adheridos, es decir, 242 comercios, han canjeado al menos un Bono Consumo”.

Aquellas empresas interesadas en participar en la sexta edición de los Bonos Consumo Santa Cruz pueden inscribirse a través de la web www.bonoconsumosantacruz.com. Por su parte, la entidad gestora de la campaña, la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), será la encargada de solucionar cualquier duda o incidencia a través del correo electrónico bonoconsumosc@fauca.org o de los teléfonos 675 633 988 y/o 653 818 784.

Al igual que en ediciones anteriores, el límite de facturación de cada establecimiento se mostrará de manera actualizada en la página web www.bonoconsumosantacruz.com, con la finalidad de que la información sea clara y transparente tanto para el consumidor como para las empresas. En esta web, además de los importes canjeados por cada local, se mostrará información de utilidad como la descripción del comercio, su teléfono o la ubicación, con el objetivo de que la ciudadanía pueda acceder en todo momento al listado completo y detallado de los establecimientos en los que puede utilizar sus bonos.

Por la parte del consumidor, será obligatorio mostrar su DNI a la hora de canjearlos. Asimismo, cada vez que se realice una compra recibirá un correo electrónico en su email con el saldo disponible.