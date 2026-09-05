Santa Cruz de Tenerife mantiene la recuperación de la playa de Benijo pese al informe desfavorable del Estado

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mantiene adelante el proyecto para recuperar la playa de Benijo, en Anaga, después de que la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias haya ratificado su criterio de considerar las actuaciones como obras de emergencia, pese al informe desfavorable emitido por Costas del Estado. Así lo ha trasladado el director general de Costas del Ejecutivo autonómico, Antonio Acosta, durante una reunión con el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, en la que se analizó la situación administrativa del proyecto, según ha informado este sábado el Ayuntamiento en un comunicado.

El criterio de Costas de Canarias permitirá, según el Ayuntamiento, continuar con la tramitación de las actuaciones sin necesidad de formalizar inicialmente una concesión administrativa.

Bermúdez ha señalado que las distintas administraciones llevan trabajando de forma coordinada para "encontrar una solución que permitiera agilizar los trámites" y ha considerado que este paso acerca el objetivo de ejecutar las obras "cuanto antes".

Un momento de la reunión entre Costas y el Ayuntamiento. / E. D.

El alcalde ha subrayado además el compromiso municipal con los vecinos de Anaga y con la recuperación de la playa, cerrada desde julio de 2024, y ha defendido que la seguridad de las personas "está por encima de todo".

En este sentido, ha explicado que las obras son necesarias para asegurar el talud situado junto a esta zona de baño de la costa de Santa Cruz.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha considerado que el criterio trasladado por Costas de Canarias supone "un avance muy importante" desde el punto de vista técnico y administrativo y aporta "seguridad jurídica" al procedimiento.

El Ayuntamiento pretende que, una vez completados los trámites pendientes, las obras puedan comenzar "con la mayor rapidez posible" y con las correspondientes garantías técnicas y jurídicas.

Cierre por desprendimientos

La playa de Benijo permanece cerrada desde julio de 2024, cuando el Ayuntamiento decretó el cierre cautelar del acceso después de detectarse desprendimientos de rocas procedentes del talud situado junto a las escaleras de entrada y salida.

Algunas de las piedras desprendidas llegaron a impactar incluso sobre la única vía de acceso existente a la playa, lo que motivó la adopción de la medida de seguridad.