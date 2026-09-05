Una plan persigue fomentar la identidad de barrio en la Rambla Pulido

El Distrito Centro-Ifara y los vecinos de la Rambla de Pulido trabajan desde hace meses en la búsqueda de un plan de rehabilitación del eje que abarca desde la plaza de Weyler a la de La Paz con el objetivo de crear una marca. Pero no una imagen comercial, por más que se trabaja en paralelo en revitalizar esta zona de la capital, sino devolver la identidad de barrio y fomentar el sentido de pertenencia.

Después de casi un año de trabajo en colaboración con la asociación vecinal Rambla, que lidera Reinaldo González y a la que pertenecen residentes como el arquitecto Chus del Real, la concejala del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, ultima los detalles de ese cambio de imagen que pretende desterrar zonas oscuras y ganar luminosidad, ampliando incluso la gama de colores: del verde del césped que acota el tranvía a una vegetación más colorista y que invite a transitar sin barreras.

La idea, explica Dávila, parte de una sensación compartida con los vecinos: que la Rambla de Pulido debe funcionar como una continuación natural de la calle Castillo. “Cuando llegas a la plaza de Weyler y empiezas a subir la rambla, está oscura y no es un lugar que apetezca para pasear”, resume. A los locales cerrados y grafiteados se suma la escasa iluminación que deja el arbolado.

Más luz y más color

El primer paso ha sido encargar un proyecto de embellecimiento que será presentado a los vecinos antes de adoptar una decisión definitiva. “Todavía no vamos a hacer nada porque lo que hemos hecho es encargar el proyecto. Se lo vamos a presentar y ellos tendrán que decir qué les gusta y qué no”, precisa la concejala.

El borrador plantea reforzar la iluminación, actuar sobre el arbolado y mejorar la imagen de las vallas que delimitan la plataforma del tranvía. También estudia sustituir la monotonía del verde por una vegetación con más color y recuperar el césped, siempre que pueda mantenerse en buenas condiciones. Otra de las ideas exploradas pasa por crear un gran tapiz vegetal a lo largo del recorrido del tranvía o, si no fuera viable, recurrir a un pavimento decorativo inspirado en soluciones utilizadas en ciudades como Lisboa.

Dávila insiste en que nada está cerrado. La posibilidad de utilizar elementos artificiales fue descartada inicialmente por el rechazo de los propios vecinos. “Esto va a salir con los vecinos; si no, no sale”, sostiene.

Una marca de barrio

En paralelo, el distrito ha encargado una imagen propia para la Rambla, aunque Dávila subraya que no se trata de una marca comercial. “Es una marca de barrio”, señala. El objetivo es que el vecino se reconozca como “ramblero”, del mismo modo que existe un fuerte sentimiento de pertenencia en barrios como El Toscal.

La actuación se concentrará de momento entre las plazas de Weyler y La Paz. Mientras se define el proyecto, se ha reforzado la limpieza, la iluminación navideña y otras actuaciones dirigidas a devolver actividad al eje.

La iniciativa cuenta con el visto bueno del alcalde, José Manuel Bermúdez. Una vez presentada y consensuada con los residentes, se incorporarán las modificaciones necesarias y el documento se elevará a la Junta de Gobierno. A partir de ahí, el Distrito Centro-Ifara podrá comenzar a ejecutar las actuaciones de su competencia, especialmente en iluminación y jardinería, con recursos propios.

La intención, resume Dávila, no es solo embellecer la Rambla de Pulido. Es conseguir que vuelva a ser un lugar por el que apetezca caminar, conectar la zona comercial con la parte alta y, sobre todo, recuperar una identidad de barrio que sus vecinos puedan reconocer como propia.