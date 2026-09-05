Joaquín Hervá, el cura que construyó una iglesia vendiendo garajes

Joaquín Hervá Meizoso conserva un acento gallego que delata el lugar de nacimiento, aunque lleva más vida en Tenerife que fuera de las Islas. Llegó con su familia a los 15 años, el menor de cuatro hermanos, y antes de cura fue médico. Quería ser oftalmólogo.

La medicina, sin embargo, no respondía a todo. «Cuánto bien puedes hacer a la gente», recuerda, pero también aparecían el dolor, la enfermedad y, al final, la muerte. «Siempre tenía la sensación de que aquí falta algo». Ese algo abrió un camino de fe que terminó en el seminario. El día que recibió el título se lo entregó a su padre y le comunicó que se iba. «Este chico tira su vida por la ventana», pensó su progenitor. Con los años sería «el mayor de mis fans».

De médico a cura

Ya diácono, marchó a Roma por indicación del entonces obispo Damián. En el Colegio Español se presentó ante los maestros de ceremonias de San Pedro para colaborar. Quince días después lo llamaron y durante un curso ayudó en celebraciones presididas por Juan Pablo II.

Juan Pablo II lo ordenó sacerdote en Roma tras un año como diácono junto al Pontífice

En mayo de 1989, Juan Pablo II lo ordenó sacerdote en la basílica de San Pedro. Hervá había preparado una frase en latín para el saludo: «Semper cum Petro». El Papa, que ya se giraba hacia el siguiente ordenando, volvió la cabeza y le respondió: «Ancora non sei diventato cardinale». Todavía no te he hecho cardenal.

Fueron tres años en Roma y otro curso en Jerusalén, con estudios bíblicos, griego, arameo y hebreo. Regresó a Tenerife en 1991. Tras un verano como administrador en Chío, llegó a Las Mercedes, donde permaneció siete años. «Me costó arrancar de allí; le costó a la gente y me costó a mí».

En 1998 llegó a Santa Cruz con un encargo del obispo Felipe Fernández: hacerse cargo de San Roque, en el Barrio de La Alegría, y levantar una iglesia en Residencial Anaga. Dos realidades separadas por el barranco de Tahodio y por un abismo social. «Para mí fue un dolor tremendo».

Residencial Anaga representaba otro mundo. Una zona nueva donde ya no bastaba con tocar las campanas para llenar una iglesia. Los cristianos acudían a otros templos y nadie sentía como urgente construir uno. El Obispado tenía el solar, reservado para uso religioso, pero poco más. Joaquín pidió ayuda para alquilar un local. Felipe Fernández le recordó que José de Anchieta había ido a Brasil sin nada. «Sí, señor obispo, pero a José de Anchieta no lo mandaron a construir una iglesia», replicó.

El prelado insistía en sacar una imagen de José de Anchieta en procesión y reunir aportaciones. Hervá veía que podían pasar años. Hasta que un director de Caja Rural le planteó financiar el proyecto con plazas de aparcamiento. El primer boceto contemplaba cincuenta. Joaquín volvió al Obispado. «Qué pesado eres», le recibió Felipe Fernández. «Hoy me va a escuchar de principio a fin». Después de oírlo, fue el obispo quien preguntó: «¿Y no se pueden hacer más de cincuenta?».

Doscientos garajes

Se hicieron más. Muchos más. Cuatro plantas bajo tierra con 200 plazas de garaje y una hipoteca de 300 millones de pesetas. La cifra superaba lo que el obispo podía comprometer según el derecho canónico y hubo que pedir permiso a la Santa Sede. Roma autorizó la operación y comenzó una aventura para la que el médico convertido en cura no había estudiado.

Las plazas se vendían sobre plano y con las cuotas atendían los intereses y la construcción. Como el Obispado carecía de la estructura administrativa actual, Hervá tuvo que «montar una empresa»: darse de alta en una actividad comercial, rendir cuentas a Hacienda y controlar los cobros. Hasta preparaba en un disquete las remesas del banco.

También pagaba directamente las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores y después descontaba el importe a la constructora. La precaución evitó un problema mayor cuando la primera empresa quebró. «Nos libramos por los pelos».

El vaciado alcanzó quince metros y, mientras se retrasaba una licencia, parte del terreno cedió, arrastrando acera, farolas y bancos. Hubo que estabilizarlo. Joaquín reconoce que entonces no dormía.

Tras casi tres décadas en Residencial Anaga, abre una nueva etapa pastoral en Tejina

En alrededor de dos años quedaron los cuatro sótanos y, encima, el complejo parroquial, preparado para que algún día pueda levantarse el templo proyectado. Pero lo construido terminó haciendo algo más: crear comunidad.

Las reuniones de propietarios encontraron allí un espacio. También la asociación de vecinos. Los domingos, después de misa, la gente se queda a tomar una cerveza o un refresco. Con los años llegaron las fiestas, una pequeña procesión y una paella colectiva. Residencial Anaga, concebida como zona donde cada cual hacía su vida puertas adentro, comenzó a reconocerse como barrio.

«La parroquia hizo posible que emergiera una cierta identidad», resume. Y eso explica la despedida. Personas que no acuden a misa, incluso quienes se consideran agnósticos, lo paran estos días para lamentar que se marche. Joaquín no pidió el cambio. Ofreció su disponibilidad cuando planteó al obispo Eloy Santiago la necesidad de que parroquias tan próximas compartieran párroco. «Puede nombrarme a mí o puede nombrar a otro». El obispo tomó la palabra.

Cientos de personas participan hoy en la misa de despedida de Joaquín Hervá como párroco de Residencial Anaga, que en el último año sumó a su tarea la revitalización de San José. Se va después de haber dejado allí casi treinta años de vida, de hacerse barrio y amigo, y de abrir el complejo parroquial hasta convertirlo también en casa de los vecinos.

Joaquín Hervá cierra una etapa donde ha dejado su vida, se ha hecho barrio, amigo, hasta ha abierto el complejo parroquial como sede de la asociación de vecinos para reencontrarse con su nuevo destino, una tierra de tres corazones que ya conoció en su etapa de cura en Las Mercedes. De Residencial Anaga, a Tejina, nuevo destino de este cura que contribuyó a levantar los cimientos del Santa Cruz moderno de hace treinta años. Médico, cura, amigo.