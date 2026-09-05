Cortes de tráfico en Santa Cruz de Tenerife por la colocación de vallas para una obra
El Ayuntamiento reordena la circulación en el entorno de la calle Galcerán la próxima semana para la realización de los trabajos de construcción de un bloque de viviendas
El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, reordenará el tráfico en la calle Galcerán durante el próximo lunes y el martes para llevar a cabo el vallado de las obras correspondientes a la construcción de un bloque de 60 viviendas en dicha calle.
Durante estos dos días, a partir de las 08:00 horas se cortará el carril de la derecha de la calle Galcerán en sentido hacia la plaza Weyler, en el tramo comprendido entre la prolongación de Ramón y Cajal y la calle Miraflores. Dichos cortes se llevarán a cabo como consecuencia de la ocupación puntual de dicha vía para la colocación del vallado de la obra y se prolongarán hasta la finalización de los trabajos.
Por otro lado, el próximo miércoles, día 9, y el jueves, día 10, se cortará el carril izquierdo de la calle Miraflores a las 08:00 horas, concretamente desde la confluencia con la calle Galcerán, ocupando la totalidad del tramo en el que se llevan a cabo las obras.
Como en la actuación anterior, la eliminación del carril al tráfico será puntual para proceder al vallado y se mantendrá la medida mientras se realicen los trabajos.
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