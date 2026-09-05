Cortes de tráfico en Santa Cruz de Tenerife por la colocación de vallas para una obra

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, reordenará el tráfico en la calle Galcerán durante el próximo lunes y el martes para llevar a cabo el vallado de las obras correspondientes a la construcción de un bloque de 60 viviendas en dicha calle.

Durante estos dos días, a partir de las 08:00 horas se cortará el carril de la derecha de la calle Galcerán en sentido hacia la plaza Weyler, en el tramo comprendido entre la prolongación de Ramón y Cajal y la calle Miraflores. Dichos cortes se llevarán a cabo como consecuencia de la ocupación puntual de dicha vía para la colocación del vallado de la obra y se prolongarán hasta la finalización de los trabajos.

Por otro lado, el próximo miércoles, día 9, y el jueves, día 10, se cortará el carril izquierdo de la calle Miraflores a las 08:00 horas, concretamente desde la confluencia con la calle Galcerán, ocupando la totalidad del tramo en el que se llevan a cabo las obras.

Como en la actuación anterior, la eliminación del carril al tráfico será puntual para proceder al vallado y se mantendrá la medida mientras se realicen los trabajos.