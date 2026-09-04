Vecinos de Añaza atrapados entre aguas negras y falta de agua potable tras un incendio en los garajes

Un incendio registrado en una de las dos plantas de garajes subterráneos de la parcela I-17 de Añaza, en el distrito Suroeste de Santa Cruz, afectó tanto a la red de saneamiento como al agua potable durante la madrugada del jueves. Desde entonces, los más de 80 vecinos, especialmente los residentes en los bajos de los bloques 3 y 4, se ven obligados a achicar aguas negras.

Besay Cabrera, que retornó hace dos meses a la casa de su abuelo situada en uno de los bajos del portal 3 –antes conocidas por las viviendas naranjas o melocotón, hasta que las pintaron «verde cemento» hace tres años–, se niega a resignarse a vivir entre los residuos que caen por los bajantes del edificio desde los pisos superiores.

El joven, remangado, cuenta que a las diez de la noche del jueves volvieron a acudir los bomberos; esta vez no por fuego, sino porque las aguas negras estaban rebosando por los sumideros y tuberías de las solanas. Incluso le llegó a Coraliza, que reside en el cuarto piso del mismo portal. «A las cuatro de la madrugada de este viernes escuché un taponazo y cuando fui a la solana salía el agua a chorro, como si fuera una fuente», cuenta el joven mientras señala la altura (unos 30 centímetros) a la que llegaron las aguas residuales.

Los vecinos de Añaza afectados por un incendio en sus viviendas muestran el estado de sus hogares. / Andrés Gutiérrez

Tania, que vive estas semanas con su madre por obras en su vivienda, precisa que el fuego registrado en los garajes fundió las tuberías de PVC de las aguas negras; los bomberos tuvieron que venir por segunda vez la noche del jueves y las rompieron para que rebosara por las cañerías de los pisos, mientras Besay precisa que «romperían algunas solo, porque a él le sigue saliendo cada vez que algún vecino va al baño o tira agua».

Patricia Marrero, también vecina de la parcela afectada por el incendio, resume la situación en pocas palabras: «Esto es un desastre», que considera fruto de la falta despreocupación de las administraciones sobre el mantenimiento de este inmueble.

Un galimatías sobre la propiedad

Pero los problemas crecen aquí. La parcela I-17 está compuesta por ocho bloques y cada uno tiene entre diez y 15 viviendas. Los pisos se entregaron en 1994 y desde entonces los residentes han vivido en una confusión sobre su propiedad. Un galimatías que resuelve el concejal del Distrito Suroeste, Javier Rivero: la promoción es titularidad del Instituto Canario de Vivienda (Icavi), si bien Visocan tiene la encomienda del cobro del alquiler, porque en este caso se contempla la posibilidad de que sus habitantes paguen su vivienda como si de una renta mensual se tratara. «Muchos ya han acabado de pagar y están pendientes de recibir el título de propiedad de sus casas».

Patricia ahonda en la situación. «Dieron las viviendas y, al parecer, no se llegó a un acuerdo en la entrega de los garajes a los propietarios de los pisos, porque solo correspondía uno por casa». Ante la falta de entendimiento, el Icavi se reservó el uso de las dos plantas de aparcamientos subterráneos, que ha utilizado como un vertedero incontrolado de enseres expropiados en otras casas y que almacenó ahí, explican.

«Cuando vinieron los bomberos la madrugada del miércoles al jueves tuvieron que tirar abajo la puerta de acceso a los garajes, porque no aparecía la llave», precisa otro de los residentes, mientras la conversación en el exterior de ese acceso está «amenizada» por una cascada de aguas negras que cae desde las tuberías rotas para evitar que rezume por las solanas.

En la plaza interior de la parcela I-17 se improvisa una pequeña asamblea vecinal, donde Besay, agotado, indignado y desbordado, apela a la colaboración de sus vecinos: «Lo que no voy a hacer es estar limpiando los excrementos de los vecinos cada vez que tiren del baño, porque condeno los bajantes para evitar que me caigan encima». Otra de las residentes pide calma y aboga por buscar una solución.

Agua color canela

El problema no solo es de aguas negras. También el agua potable sale del grifo con color canelo. «No sabemos qué ha pasado, pero cuando abres la llave está llena de tierra», muestra otra vecina en el vídeo que acaba de grabar. «¡Pásaselo a Bolorino!», le invita Carmen, que casi con humor explica que por la mañana su marido, Juan Sacramento, cuando abrió el grifo, le dijo que solo hacían falta churros para comer con el chocolate, en referencia a la dudosa calidad del agua.

Más vecinos trasladan su preocupación porque, aunque las administraciones no se ponen de acuerdo sobre la titularidad de las casas –cuentan–, «nosotros vivimos en un polvorín. Esto es una bomba de relojería», añade Juan Pedro Ramos, que pasea con su perro. «Eso no está en condiciones», cuenta en referencia a los garajes convertidos en almacenes de enseres expropiados. «Ahí hay colchones, muebles, ropa... hasta bombas dicen que sacaron los bomberos», desliza.

«Ustedes no lo podrán decir, pero la tarde antes del incendio estuvieron soldando ahí dentro y había un carro pequeño de obra», comentan otros residentes.

Es viernes. Llega el fin de semana para estos vecinos sin agua potable, además de unas tuberías de aguas negras desbordadas y otras en forma de cataratas que caen en los garajes. Los vecinos esperan desde hace 32 años por una solución que hoy exigen.