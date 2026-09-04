El nuevo centro sociosanitario de Acorán inicia su construcción con 170 plazas residenciales

La presencia de las máquinas y el movimiento de tierras y el desmonte del solar de la calle Gavino Jiménez marcan el inicio real de la construcción del Centro Sociosanitario Acorán-Añaza. Más allá de anuncios e infografías, son las obras de una infraestructura largamente esperada que contará con 190 plazas, de las que 170 serán residenciales y 20 se utilizarán para centro de día. Su ejecución supondrá una inversión cercana a los 26,7 millones de euros, que se financian con fondos propios del Cabildo de Tenerife a través del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS).

Se trata de un edificio con casi 14.000 metros cuadrados de superfie construida y distribuida en un semisótano de servicios generales; platas baja y primera para atención y apoyo al usuario además de las prestaciones asistenciales ambulatoria; las áreas residenciales estarán ubicadas en las tres plantas superiores, con capacidad cada una de ellas para 50 camas, así como una cuarta planta con 22 camas. El proyecto contempla que el centro tendrá agrupaciones por alas de doce habitaciones, que disminuyen la longitud de pasillos y fomentan las condiciones de convivencia, al disponer de una dotación amplia y variada de espacios de distinto carácter.

El concejal del Distrito Suroeste de Santa Cruz, Javier Rivero, no oculta su satisfacción por el inicio de los trabajos que llevan a cabo cuatro excavadoras en la parcela. La ubicación del solar, alejada de las principales zonas de paso en este núcleo, ha hecho que el inicio de un equipamiento público de esta envergadura pase prácticamente desapercibido. Resalta la relevancia que tendrá para Tenerife porque incorporará 190 plazas a la red sociosanitaria de la isla. El plazo de ejecución rondará los tres años, de acuerdo con la planificación prevista para un edificio que combinará alojamiento residencial para personas en situación de dependencia con atención diurna.

Trabajos para el centro sociosanitario. / Andrés Gutiérrez

Aunque la ejecución no corresponde al Ayuntamiento de Santa Cruz, el Distrito Suroeste ha seguido de cerca el proyecto desde hace años. El suelo sobre el que se construye el centro fue cedido por el Consistorio en 2018, siendo presidente del Cabildo Insular Carlos Alonso, circunstancia que, según Rivero, ha llevado al Consistorio a mantenerse pendiente de una actuación estratégica para esta parte de la capital. El proyecto se incorporó además a Suroeste Avanza.

Un proyecto que tuvo que ser desbloqueado

El camino hasta la llegada de las máquinas no ha sido sencillo. Rivero recuerda que la caída del Plan General de Ordenación generó dificultades urbanísticas que impidieron durante años ejecutar el proyecto en ese suelo. A partir de 2020, un informe desfavorable de Urbanismo bloqueó la construcción del centro sociosanitario.

Santa Cruz cedió el suelo en 2018, si bien la promoción corresponde a la Corporación Insular

La solución llegó mediante la declaración de la actuación como obra de interés insular, mecanismo que permitió superar el obstáculo urbanístico y continuar la tramitación. Bloqueada esta traba en el expediente se impulsó la licitación, se adjudicaron los trabajos y se dio paso a una fase que ahora ya puede apreciarse sobre el terreno.

El Cabildo de Tenerife anunció el 24 de septiembre de 2025 ese desbloqueo y el inicio del expediente de contratación por vía de urgencia. El vicepresidente insular, Lope Afonso, defendió entonces que se avanzaba en un proyecto paralizado durante años por problemas urbanísticos y vinculado a la mejora de la atención a personas mayores dependientes.

La consejera insular de Bienestar Social, Águeda Fumero, concretó que el centro dispondrá de 170 plazas residenciales y otras 20 de centro de día, con un presupuesto superior a los 26,7 millones de euros. El Cabildo de Tenerife asume la financiación íntegra de este complejo.

Inicio de las obras del centro sociosanitario de Acorán. / Andrés Gutiérrez

Fumero explicó que el proyecto forma parte de una estrategia insular dirigida a incrementar las plazas residenciales disponibles y dar respuesta a las necesidades de atención sociosanitaria. El Cabildo había aprobado una aportación global de 43,8 millones de euros para sufragar la construcción de distintos recursos de este tipo en Tenerife.

Información previa a los vecinos

Antes del comienzo de los movimientos de tierra, las administraciones trasladaron los detalles de la actuación a los residentes más próximos. Rivero señala que el pasado mes de julio se celebró una reunión en el local de la asociación vecinal de Acorán, en la que participó también Águeda Fumero, para explicar a los vecinos el proyecto, sus características y el desarrollo previsto de las obras.

Rivero insiste en que, aunque la actuación corresponde al Cabildo, el Distrito Suroeste ha seguido el proyecto por su ubicación y por las dificultades de la tramitación. “Siempre hemos estado detrás de esto”, resume el concejal.