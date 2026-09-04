Así será el aparcamiento de Los Príncipes: 125 plazas y alumbrado fotovoltaico para más seguridad

El nuevo aparcamiento de la avenida Los Príncipes, junto al centro de salud de Ofra, no solo ganará orden y capacidad. También estrenará luz propia. El Ayuntamiento de Santa Cruz ya ha comenzado el acondicionamiento de este espacio, que contará con 125 plazas y un sistema de luminarias fotovoltaicas para mejorar la visibilidad y la seguridad.

La actuación, incluida en el plan Impulso Urbano, dispone de un presupuesto aproximado de 375.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Los trabajos acaban de ponerse en marcha sobre un recinto que actualmente carece de alumbrado público y tampoco dispone de una distribución ordenada de los estacionamientos.

Los trabajos permitirán ordenar la circulación interior y delimitar las plazas de estacionamiento. También se instalarán medidas de protección en el lateral que linda con la calle Maximino Acea Perdomo, debido al desnivel existente en esta zona.

Del total de 125 plazas previstas, cuatro estarán reservadas para personas con movilidad reducida y se situarán en la zona más próxima a la entrada. El pavimento será sólido, llano, antideslizante y sin rebordes, y se garantizarán itinerarios peatonales accesibles desde estas plazas hasta los diferentes accesos.

Luz con energía renovable

La incorporación de luminarias fotovoltaicas permitirá dotar de iluminación al aparcamiento mediante una solución basada en energías renovables. La medida busca reforzar la seguridad de los usuarios y facilitar los desplazamientos dentro del recinto una vez cae la noche, al tiempo que introduce un sistema energético más eficiente.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, enmarca la actuación en la mejora de los espacios públicos de los barrios y recuerda que el aparcamiento presentaba importantes carencias de organización, iluminación y accesibilidad.

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, precisa que la intervención se desarrollará sobre dos plataformas diferenciadas: una superior, de 1.872 metros cuadrados, y otra inferior, de 1.363, conectadas mediante una vía interna de acceso.

La intervención pretende convertir un espacio hasta ahora sin alumbrado y con los estacionamientos sin delimitar en un aparcamiento más funcional, seguro y accesible. Pero será la iluminación alimentada con energía solar la que introduzca uno de los cambios más visibles: un recinto actualmente a oscuras que, una vez concluidas las obras dentro de cuatro meses, dispondrá de luz mediante placas fotovoltaicas.