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El Sobradillo celebra sus fiestas del Carmen con tradición, música y la XIII Carrera Benéfica Lolo Dorta

Las fiestas de El Sobradillo ofrecerán tres días de encuentro vecinal con orquestas, actividades infantiles, misas y un cierre con el Gran Tardeo Fin de Fiestas

Actividades de arte urbano desarrollado junto a una de las instalaciones deportivas de El Sobradillo.

Actividades de arte urbano desarrollado junto a una de las instalaciones deportivas de El Sobradillo. / Andrés Gutiérrez

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Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

El Sobradillo afronta este fin de semana sus fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen con una programación que volverá a unir tradición, convivencia vecinal, música, deporte y solidaridad. Entre los actos destaca la XIII Carrera Benéfica del Suroeste Lolo Dorta, una cita que mantiene vivo el recuerdo de quien da nombre a una prueba ya consolidada en el distrito.

Las celebraciones comenzarán el viernes, a partir de las 22:30 horas, con una verbena amenizada por la Orquesta Los Kadetes en la plaza de la calle Tordo. El sábado habrá actividades infantiles entre las 10:30 y las 13:30 horas y, por la tarde, se celebrará la misa a las 19:30 horas, seguida de la procesión a partir de las 20:30. El baile nocturno, desde las 22:30, contará con la Orquesta Acapulco y el Grupo Pa Ti.

Deporte y solidaridad

El domingo será una de las jornadas más significativas. A las 9:00 horas partirá desde la calle Columbrete, en la Plaza de Pepe, la XIII Carrera Benéfica del Suroeste Lolo Dorta. La prueba tendrá un recorrido de seis kilómetros por Santa María del Mar, Los Alisios y el Parque de La Estrella.

El concejal del Distrito Suroeste, Javier Rivero, destaca que la carrera resume valores ligados a esta zona de la capital como “participación, esfuerzo, solidaridad y convivencia” y anima a los vecinos a respaldar a los corredores en una prueba que alcanza ya su decimotercera edición.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, resalta asimismo la capacidad del deporte para generar comunidad y transmitir valores solidarios, y subraya la continuidad de una iniciativa que forma ya parte de la vida del distrito.

Las fiestas continuarán ese domingo con la misa de las 12:00 horas y concluirán a partir de las 18:30 con el Gran Tardeo Fin de Fiestas, en el que actuarán el Grupo Atlantic y Dany García.

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Durante tres días, El Sobradillo volverá así a convertir sus calles y plazas en punto de encuentro, mientras la carrera benéfica mantiene presente, un año más, el nombre y el recuerdo de Lolo Dorta.

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