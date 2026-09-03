La rehabilitación del bloque 8 de Los Verodes permitirá ahorrar más de la mitad de energía

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha la rehabilitación integral del Bloque 8 de Los Verodes, en Los Gladiolos, un edificio de 1977 que será adaptado a los actuales estándares de accesibilidad, eficiencia energética y sostenibilidad.

La actuación, impulsada a través de Viviendas, Proyectos y Obras Municipales e integrada en el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP), está financiada con fondos Next Generation EU. El proyecto, redactado por JTP RICHARD Arquitectos, transformará el inmueble sin desalojar a las 16 familias residentes.

Uno de los cambios principales será la instalación de un ascensor de última generación, del que hasta ahora carecía el edificio. La obra eliminará también barreras arquitectónicas en los accesos e incorporará señalización en Braille y alto relieve en todas las plantas, con especial incidencia en la movilidad de personas mayores o con discapacidad.

Más de un 65% de ahorro energético

La rehabilitación permitirá reducir en más de un 65% el consumo de energía primaria no renovable. Para ello se instalará en la cubierta un sistema de fototermia con módulos fotovoltaicos que alimentarán de manera individual los acumuladores de agua caliente sanitaria de cada vivienda. También se renovará la iluminación de las zonas comunes con luminarias LED y detectores de presencia.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, enmarca la actuación en la actualización del parque residencial de la capital y la mejora de las condiciones de habitabilidad. La concejala de Vivienda, Ana Belén Mesa, destaca la mejora del confort, la movilidad y el gasto energético de las familias.

Obras con las viviendas ocupadas

Los trabajos se ejecutan con los residentes dentro de sus viviendas, lo que obliga a compatibilizar la seguridad de la obra con la vida cotidiana y a reducir al mínimo las molestias.

El proyecto incorpora además criterios de economía circular. El plan de gestión prevé recuperar al menos el 70% de los residuos no peligrosos generados, mediante demolición selectiva y reutilización de materiales siempre que sea posible.

Con esta intervención, Santa Cruz busca prolongar la vida útil del bloque 8 y convertir un inmueble de casi medio siglo en un edificio más accesible, eficiente y preparado para sus residentes.