Dos millones en asfalto en la mejora de las calles para el nuevo curso en Santa Cruz de Tenerife

Al igual que este verano se han ejecutado obras de reforma y mejora en los colegios públicos de la capital tinerfeña, el área de Servicios Públicos ha pisado el acelerador para acometer en dos meses el asfaltado de varias calles por una inversión que ronda los dos millones de euros.

En paralelo a la mejora de las calzadas, Santa Cruz afronta obras más estratégicas —caso del parque Viera y Clavijo, la urbanización de siete calles de Ciudad Jardín o la nueva zona deportiva de Juan XXIII— que, por su complejidad, siguen en marcha y cuyos plazos van mucho más allá del período estival. Infraestructuras mantiene actuaciones por más de 47 millones.

Desde el departamento que dirige Carlos Tarife explican que el programa Impulso Urbano, estrenado en la última semana de junio, concentró durante julio y agosto buena parte de los trabajos de asfaltado. Entre las actuaciones con presupuesto individual conocido figuran el callejón Bouza, con 58.000 euros; la primera fase de la avenida San Sebastián, con 249.595,97 euros; Lope de Vega, con 83.179,59; el aparcamiento junto al centro comercial Los Príncipes, con 82.764; la avenida Islas Canarias, con 269.110,77; Simón Bolívar, con unos 230.000, y República de Honduras, con 73.000 euros.

Dos meses de asfalto

Juan Rumeu García se asfaltó en una jornada y Eladio Roca Salazar necesitó cuatro días. El callejón Bouza requirió tres semanas al incluir la retirada del adoquinado. San Sebastián arrancó el 20 de julio en horario nocturno y su primera fase quedó terminada en agosto; Lope de Vega se ejecutó entre el 3 y el 11 de agosto; el aparcamiento de Los Príncipes, entre los días 12 y 14; Islas Canarias se programó entre el 10 y el 31; Simón Bolívar comenzó el 17 y se dividió en cuatro tramos, y República de Honduras se resolvió en dos días.

También se actuó del 24 al 28 de agosto en Domingo Salazar Cólogan y en las calles adyacentes Igueste y Eladio Afonso y González. En estos casos no se difundió presupuesto individualizado.

A este balance se añade Francisco La Roche, donde se renovaron 410 metros de pavimento entre la noche del 30 de agosto y el 2 de septiembre por 526.000 euros. El relevo llegó de inmediato en Benito Pérez Armas, con trabajos finalizados el 1 de septiembre y una inversión de 494.000 euros. Con ambas actuaciones, la secuencia de asfaltados que enlaza el verano con el inicio de septiembre supera los dos millones de euros.

Las grandes obras siguen abiertas

El asfalto, sin embargo, es solo una parte del mapa de obras municipal. El área de Infraestructuras, que dirige Javier Rivero, llega a septiembre con tres actuaciones prácticamente concluidas y listas para entrar en uso. En Los Alisios finaliza la obra de pluviales de la calle Punta de Anaga, financiada por el Cabildo con dos millones de euros. En Barranco Grande termina la urbanización de un solar de 4.500 metros cuadrados junto a la calle La Monja, con casi 600.000 euros, dos nuevas calles y suelo preparado para futuros usos vecinales.

La tercera actuación es la calle La Rosa. Después de tres años de obras y una inversión cercana a seis millones de euros, la vía queda incorporada de nuevo a la actividad del barrio. El 12 de septiembre acogerá la primera iniciativa de dinamización comercial y vecinal organizada por el Ayuntamiento tras la reforma.

Rivero mantiene al mismo tiempo una cartera de actuaciones que el Ayuntamiento cifra en más de 47 millones de euros. Ahí se incluyen la renovación de la avenida de Anaga, la rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo y del Teatro Guimerá, la mejora de la accesibilidad y de la plaza de las 1.000 Viviendas de La Salud, la nueva zona de ocio y deportiva de Juan XXIII, la curva del Meridiano, la nueva sede municipal de General Antequera y la rehabilitación del campo de fútbol de El Sobradillo.

A esa relación se suman obras iniciadas durante el verano, como la urbanización de siete calles de Santa María del Mar y la de Juan Marín Vives, en Llano del Moro. También está adjudicada la actuación para crear cerca de 80 plazas de aparcamiento en La Salud, cuyo contrato está previsto formalizar esta semana.

Noticias relacionadas

El verano ha servido, por tanto, para empichar calles y cerrar actuaciones de ejecución más rápida, mientras las grandes obras continúan su curso. Septiembre no marca el final de las máquinas, sino un cambio de fase: unas vías recuperan la normalidad y otras siguen transformándose dentro de una cartera de inversión que supera los 47 millones de euros.