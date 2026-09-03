La plaza del Príncipe permanece cerrada por trabajos de control de plagas de ratas

La plaza del Príncipe, y no solo su quiosco, está cerrada y así continuará hasta el lunes o martes. ¿El motivo? La campaña de desratización activada por el Ayuntamiento de Santa Cruz después de las denuncias vecinales que advertían de la presencia de roedores, incluso de día.

EL DÍA informó el 25 de agosto de las quejas de la Asociación de Vecinos Urban El Perequén, a través de su portavoz, Silvia Barreda, y de otros residentes y activistas, como Ana Mendoza. El colectivo aseguraba haber documentado el 21 de agosto ratas activas, madrigueras, restos de comida, basura y excrementos en distintos puntos de la plaza, sobre todo en el entorno del quiosco vallado y varias jardineras. Reclamaban una intervención integral y recuperar a los inspectores municipales de Sanidad.

Actuación integral en la plaza

El Ayuntamiento, a través de Servicios Públicos y Rentokil Initial, ha acometido ahora una actuación específica de control de plagas que mantiene cerrado el recinto. El concejal Carlos Tarife explicó que la empresa concesionaria de la cafetería cerró sus puertas la primera semana de abril y que bajo la tarima de la terraza situada a la izquierda de la entrada, junto a la escultura de Enrique González, quedaron restos de comida que, unidos a las altas temperaturas, favorecieron la presencia de roedores.

“Se podría haber intervenido de otra manera, pero se ha preferido actuar de una forma integral en toda la plaza del Príncipe”, señaló Tarife, que sitúa la vuelta a la normalidad entre el lunes y el martes de la próxima semana.

La actuación incluye una limpieza intensiva de la plaza y su entorno, la retirada de restos vegetales y de la tarima deteriorada, el acondicionamiento preventivo del espacio y el refuerzo del control de roedores. Los indicios observados se corresponden, según el Ayuntamiento, con rata negra o arborícola, una especie capaz de desplazarse por zonas elevadas y resultar más visible.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, defendió que ante cualquier señal “se activa el protocolo correspondiente” y se trabaja de forma coordinada para atajar la incidencia. Subrayó además la importancia de mantener actuaciones preventivas y atender los avisos vecinales.

El Ayuntamiento sostiene que las medidas adoptadas han permitido contener el foco y que el entorno seguirá bajo seguimiento técnico. El quiosco permanece cerrado desde hace meses y está pendiente de una nueva adjudicación. Según el Consistorio, los huecos, el sótano y el deterioro de la tarima dentro del perímetro vallado pueden facilitar su refugio.

Los vecinos consideran que la actuación llega tarde

Para Silvia Barreda, sin embargo, la intervención llega tarde. La portavoz vecinal lamenta la demora del Ayuntamiento y considera que, de haberse actuado antes, quizá no habría sido necesario cerrar la plaza. Desde la asociación del Distrito Centro se insiste además en recuperar la figura de los inspectores municipales de Sanidad, a los que atribuyen un papel fundamental para el control de plagas de ratas y cucarachas. “Nosotros los llamábamos y ellos atendían nuestras demandas sobre la marcha”, recuerdan.

El Consistorio recomienda canalizar los avisos mediante SC Mejora, la aplicación municipal para localizar incidencias, adjuntar fotos y consultar su estado. También pide una adecuada gestión de los residuos y evitar dejar comida en la vía pública, incluso para gatos, palomas u otros animales, porque los restos orgánicos atraen a roedores e insectos. Para consultas mantiene disponible el teléfono 922 60 60 10.

Mientras continúan estos trabajos, los equipos municipales y la empresa adjudicataria completan actuaciones en centros educativos y mantienen labores programadas en los barrios.

La polémica ha llegado también al terreno político. La portavoz socialista, Patricia Hernández, reclamó reforzar la recogida de residuos, la limpieza de contenedores y la desratización en los puntos donde se han sucedido avisos. El PSOE reprocha a Bermúdez que responsabilice a los vecinos y le pide “menos excusas y más soluciones”.