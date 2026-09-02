La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife estrena flota con 15 motos BMW por 170.000 euros

La Policía Local de Santa Cruz incorpora 15 nuevas motocicletas a su flota con una inversión de 170.000 euros. Los vehículos, de la marca BMW, han sido adaptados con la imagen, equipamiento y prestaciones necesarias para el trabajo diario de los agentes.

Las motos fueron presentadas en la plaza de España y permitirán renovar parte del parque móvil policial. El Ayuntamiento destaca que su utilización facilita desplazamientos rápidos, mejora el acceso a la ciudad y refuerza la capacidad de respuesta en servicios donde la movilidad resulta determinante.

Unos 11.000 euros por motocicleta

Cada unidad ha supuesto un coste aproximado de 11.000 euros. El suministro fue adjudicado a BMW Ibérica S.A y el procedimiento de adquisición se inició a finales del pasado año. Se trata del modelo BMW F 800 GS, con 895 centímetros cúbicos, motor de cuatro tiempos y dos cilindros, además de control dinámico de tracción y pantalla TFT de cristal líquido.

Las quince motocicletas serán equipadas con el material específico para las funciones policiales y con la rotulación propia de la Policía Local. Paralelamente, los agentes están recibiendo nueva vestimenta y calzado especializado para prestar servicio sobre estos vehículos, suministro que se desarrolla por lotes.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, señala que la incorporación responde a una necesidad concreta de los agentes y permitirá contar con vehículos «modernos, versátiles» y adaptados a la movilidad urbana. Añade que la actualización de medios forma parte de una planificación permanente para mejorar las condiciones de trabajo del cuerpo.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, enmarca la inversión en la modernización de la Policía Local y sostiene que disponer de mejores vehículos permite ganar presencia en las calles, intervenir con mayor eficacia y reducir los tiempos de respuesta. Las nuevas motos se incorporan ya al servicio ordinario del cuerpo capitalino.