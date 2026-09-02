Laura Benítez, la primera directora en 47 años del César Manrique

Laura Benítez vuelve al Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) César Manrique convertida en su primera directora en los 47 años de historia del centro. No llega, sin embargo, como una desconocida. Durante once años desarrolló allí buena parte de su carrera docente, seis de ellos como vicedirectora, antes de dar el salto en 2023 a la Consejería de Educación.

Periodista de formación, nacida en Santa Cruz en 1978, Benítez estudió en la Universidad Complutense de Madrid y cursó después el Máster de Periodismo de Televisión del Instituto de RTVE. Hizo prácticas en TVE y trabajó en Tele 21. Después se incorporó a los informativos de Televisión Canaria, donde permaneció en torno a cinco años.

La docencia no era, admite, su primera opción, aunque reconoce que siempre tuvo cierta vocación por transmitir conocimientos y experiencias. Sus primeros años como profesora llegaron en el IES La Guancha, en el Norte de Tenerife, dentro de la familia profesional de Imagen y Sonido. Permaneció allí cuatro años antes de incorporarse al César Manrique, donde construiría la parte más larga de su trayectoria educativa.

Once años en el César

En el César Manrique permaneció once años hasta 2023. Durante seis ejerció como vicedirectora y participó en una etapa en la que el centro buscó abrirse más al barrio, a Santa Cruz y a la sociedad. De esa filosofía nació César Manrique Cultural, una programación de actividades durante todo el curso que no se limitaba al alumnado ni a la comunidad educativa.

Uno de los retos será reducir la brecha de género en Informática y Electricidad

Benítez quiere recuperar y reforzar esa idea desde la dirección. Entiende que la Formación Profesional no puede vivir de espaldas a empresas, administraciones o asociaciones porque el modelo actual convierte al centro educativo y al tejido productivo en corresponsables de la formación. «Cuanto más nos visibilicemos en la sociedad, más nos conocen y cuentan más con nuestros alumnos», defiende.

Su siguiente etapa transcurrió en la Consejería de Educación. Allí conoció «la casa por dentro» y comprobó, según explica, que todavía es necesario tender puentes entre la Administración y los centros. «A veces parece que somos distintos pero, literalmente, en la Consejería se trabaja para los centros». La experiencia le interesó, pero lo deja claro: «No me gustan los despachos políticos».

El mayor centro de FP de Canarias

Regresa al CIFP César Manrique para dirigir un centro que reúne a 2.400 alumnos y 170 profesores este curso. Benítez asegura que es el mayor de Formación Profesional en Canarias. Cuenta con cinco familias profesionales y siete departamentos, así como con alumnado llegado de otras islas. La dimensión obliga a afrontar uno de los grandes retos del nuevo modelo de FP: encontrar plazas formativas en empresas para todo el alumnado.

El Departamento de Orientación Profesional atiende tanto al alumnado como a cualquier persona que acuda

Benítez reclama una mayor implicación de las administraciones públicas. Considera que ayuntamientos, Cabildo y consejerías deben pasar del discurso sobre la FP dual a ofrecer esas plazas donde el alumnado complete su formación. A su juicio, todavía se habla mucho de las empresas y poco del papel de las administraciones.

Por el César Manrique pasan estudiantes con edades que comprenden desde los 16 años hasta muy avanzada. Hay grados medios y superiores, cursos de especialización —los llamados másteres de FP— y modalidad semipresencial. Parte del alumnado ya trabaja y otros buscan reorientar su vida profesional. Benítez resume una fortaleza del sistema: en dos años una persona puede cambiar de rumbo laboral.

De la televisión a la dirección

De su propia biografía emana esa capacidad de reinventarse. Primero, periodista; después, docente; más tarde, vicedirectora; con posterioridad, con responsabilidad en el equipo de la Consejería de Educación y, ahora, directora. En medio, aprobó la oposición en 2021 y acumuló experiencia tanto dentro del aula como en la gestión educativa.

Benítez considera que la FP atraviesa «el mejor momento histórico» por la recuperación de su prestigio social y la demanda empresarial de perfiles técnicos. También rechaza presentarla como una alternativa enfrentada a la universidad. Defiende itinerarios mixtos: alumnos que pasan de un ciclo a un grado universitario y titulados universitarios que regresan a la FP para especializarse.

Entre los retos identifica la brecha de género, especialmente en Informática y en Electricidad y Electrónica. En algunos grupos de una veintena de estudiantes hay solo una o dos alumnas, incluso ninguna. La directora considera que esa diferencia empieza antes del empleo, cuando chicos y chicas eligen estudios condicionados todavía por estereotipos.

También quiere reforzar el carácter abierto del centro. Recuerda que el Departamento de Información y Orientación Profesional no atiende solo al alumnado matriculado, sino a cualquier persona que acuda buscando orientación para diseñar un itinerario formativo o profesional. «Aquí no hay muros. Somos un centro de puertas abiertas», resume.

El César Manrique suma 47 años de trayectoria y funciona como Centro Integrado de Formación Profesional desde 2013. Benítez llega a su dirección tras haberlo conocido desde otros puestos. No estrena edificio ni proyecto educativo, pero sí una etapa diferenciadora ya con el solo hecho de ser la primera mujer que ocupa la dirección.

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Su objetivo es mantener el foco en el alumnado, cuidar al profesorado y favorecer un clima positivo que reduzca el abandono. «No solamente le damos un título, le damos una opción de vida». Después de la televisión, la pizarra, la vicedirección y la Consejería, Laura Benítez regresa al César Manrique para asumir, esta vez sí, la silla del despacho principal.