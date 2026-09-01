Cerca de 3.000 familias de Santa Cruz se repartirán 120.000 euros para material escolar

La vuelta al colegio contará este curso con una ayuda económica específica para unas 3.000 familias de Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento destinará en torno a 120.000 euros para la adquisición de material escolar, una cuantía que todavía deberá ajustarse cuando se cierre el número definitivo de solicitudes y beneficiarios.

La medida busca aliviar uno de los gastos que más pesa en septiembre en los hogares con menos recursos: cuadernos, mochilas, material de escritura y otros productos necesarios para comenzar las clases. El objetivo municipal es que la ayuda llegue a familias en situación de vulnerabilidad y complemente otras prestaciones que ya reciben durante el año.

La previsión es canalizar estas ayudas mediante la red de entidades colaboradoras que trabajan con el Ayuntamiento, de manera que el reparto se realice entre hogares previamente identificados por su situación económica. La cifra final dependerá de las solicitudes que cumplan los requisitos y del número definitivo de beneficiarios, por lo que la partida de unos 120.000 euros se considera todavía una estimación, según explica la concejala de Bienestar Social y Educación, Charín González.

El apoyo al material escolar se suma a otras medidas municipales vinculadas al inicio del curso. Entre ellas figura la acogida temprana, que estará activa desde el primer día de clase, el 9 de septiembre, con una inversión de 420.000 euros destinada a facilitar la conciliación de las familias que necesitan dejar a sus hijos en los centros antes del comienzo de la jornada lectiva.

A ello se añaden las obras ejecutadas durante el verano en los colegios públicos. En lo que va de año, el Consistorio ha destinado más de un millón de euros a intervenciones de seguridad, accesibilidad, impermeabilización, renovación de ventanas, reforma de baños, pérgolas, pintura y mejora de vallados.

Los trabajos han alcanzado centros como los CEIP Julián Rojas de Vera, Miguel Pintor, Salamanca, Ágora, Chapatal y Los Verodes. El Ayuntamiento aprovecha tradicionalmente los meses sin actividad lectiva para concentrar buena parte de estas actuaciones y reducir las molestias a alumnado y profesorado.

El esfuerzo económico continúa durante todo el curso. Santa Cruz destina cerca de cuatro millones de euros anuales al mantenimiento de los colegios públicos, una factura que incluye limpieza, suministro eléctrico, alarmas, sistemas contraincendios, ascensores y otros servicios necesarios para el funcionamiento cotidiano de los centros.

Con la nueva línea para material escolar, el Consistorio pone el foco directamente en el bolsillo de las familias. La previsión de alcanzar a unas 3.000 supone ampliar el respaldo municipal en uno de los momentos de mayor gasto del año, aunque el volumen definitivo de ayudas y la distribución de los cerca de 120.000 euros quedarán cerrados una vez se concrete la demanda real. La iniciativa pretende que el coste de la vuelta a las aulas no obligue a recortar otros gastos básicos del hogar. El Ayuntamiento plantea esta aportación como respaldo al comienzo del curso, para las familias con dificultades para cubrir alimentación, vivienda y suministros cada mes.