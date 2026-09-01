El Suculum, sin agua: los vecinos alertan de la escasez total y amenazan con movilizaciones

Los vecinos de San José de El Suculum vuelven a denunciar problemas graves en el abastecimiento de agua. Aseguran que la situación ha dejado de ser una cuestión de baja presión y que durante distintas franjas del día los grifos se quedan completamente secos, incluso desde primera hora de la mañana.

José Francisco Rodríguez, presidente de la asociación de vecinos Los Pedacillos, sostiene que los cortes se repiten «domingo a domingo» y que las familias aprovechan cuando vuelve el servicio para llenar calderos, bidones y cubetas. «Ya no tenemos ni dónde almacenar agua», lamenta. Relata casos de residentes que se han marchado a trabajar sin poder ducharse y jornadas en las que el suministro desaparece por la tarde y vuelve a fallar al amanecer.

Los afectados rechazan que se trate de una incidencia exclusivamente ligada al verano. También aseguran que el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, les trasladó semanas atrás que una avería había sido reparada. Sin embargo, mantienen que los problemas han reaparecido y reclaman una solución definitiva.

Versión municipal: una incidencia puntual

La versión municipal atribuyó aquella incidencia a una avería ya subsanada. Además, Emmasa incluyó El Suculum entre los puntos donde realizó trabajos planificados de distribución el pasado 28 de agosto, aunque la compañía precisa en esos avisos que esa relación no incluye cortes ni averías imprevistas.

Los vecinos anuncian que, si el problema persiste, estudiarán movilizaciones ante el Ayuntamiento, el Cabildo y EMMASA y buscarán el apoyo de otros colectivos de Anaga. «No estamos hablando ya de presión; es que no hay agua», resumen. Su principal reclamación es conocer el origen de las interrupciones y garantizar un suministro estable en todo el barrio. El malestar ha aumentado porque, según relatan, no reciben avisos que expliquen cuándo se producirán las interrupciones ni cuánto durarán.