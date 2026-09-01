La Policía Local detecta en Anaga estanques vacíos que suponen un riesgo para las pardelas

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife destinados en la zona de Anaga, junto a efectivos de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, han detectado dos estanques en el parque rural que se encuentran vacíos y pueden suponer un riesgo para la población de pardelas de esta zona.

Tras una inspección en las zonas de Los Orovales y Las Breñas, los agentes solicitaron la adopción de medidas para evitar el daño en estas aves, ha informado este martes el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en un comunicado.

Así, hace unos días, y partiendo desde El Draguillo, dos policías y una agente medioambiental realizaron una inspección recorriendo toda esa zona a pie por el sendero que conecta con Las Palmas de Anaga hasta Los Orovales.

Depósitos localizados

Tras realizar una búsqueda visual en un área de difícil acceso, bajo los derrubios de la cara (este) del Roque del Aderno, se localizó un depósito de agua abandonado y, en el interior de la infraestructura, se constató la presencia de una gran cantidad de esqueletos de aves.

Consultada una agente insular de Medio Ambiente, especialista en la materia, determinó que los restos corresponden a pardelas cenicientas 'Calonectris borealis', especie que cuenta con un alto nivel de protección en Canarias.

De la inspección se reafirmó la hipótesis de que muchas de estas aves, especialmente crías, caían desorientadas al citado estanque y luego se veían imposibilitadas para salir.

Intervención urgente

Asimismo, se ha solicitado al Cabildo tinerfeño la intervención urgente en el primer depósito puesto que se ha convertido en una trampa mortal para las crías de pardela que, además en estas fechas, comienzan a abandonar las uras o nidos.

En el segundo estanque se valoró este riesgo y también se incluyó para que se adopten medidas y clausurarlo o cubrirlo eliminando esta situación.

Uno de los estanques vacíos localizados en Anaga. / @PoliciaLocalSC

"Junto a estas medidas correctoras, que deben diseñar e instalarse bajo el criterio de personal técnico competente, se garantizaría su sellado impidiendo que los ejemplares de pardela cenicienta caigan y queden atrapados o se enreden en las actuales instalaciones", añade el Ayuntamiento.

Del mismo modo, los policías locales han trasladado esta información al servicio de Disciplina Urbanística capitalino para la búsqueda del propietario y que también se proponga un vallado de estas infraestructuras.