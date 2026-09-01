Estanques abandonados en Anaga amenazan a la pardela cenicienta, especie protegida

Dos estanques abandonados en enclaves recónditos de Anaga han encendido las alarmas por el riesgo que representan para la pardela cenicienta. Agentes de la Policía Local destinados en el macizo y personal de Medio Ambiente del Cabildo inspeccionaron la pasada semana las estructuras situadas en Los Orovales y Las Breñas tras recibir avisos sobre su estado.

La comitiva partió desde El Draguillo y avanzó a pie por el sendero hacia Las Palmas de Anaga hasta localizar, bajo los derrubios de la cara este del Roque del Aderno, un viejo depósito de agua. En su interior encontraron numerosos esqueletos de aves. Una agente insular especialista determinó que correspondían a pardelas cenicientas, especie protegida en Canarias.

La inspección refuerza la hipótesis de que muchas aves, especialmente crías desorientadas, caen al estanque y después no pueden remontar el vuelo ni abandonar su interior. El riesgo cobra especial relevancia en estas fechas, cuando comienzan a salir de las huras o nidos.

Una segunda estructura

Los agentes continuaron hacia Las Breñas, donde localizaron un segundo tanque, de menor tamaño y lleno de residuos. En este caso no se aprecia el mismo peligro inmediato para las pardelas, aunque también se considera necesario intervenir.

Policía Local y Medio Ambiente han elaborado informes y un dossier fotográfico y solicitan al Cabildo una actuación urgente en el primer depósito. Entre las opciones figuran clausurarlo, cubrirlo o instalar medidas que impidan que las aves caigan y queden atrapadas.

La información también ha sido trasladada a Disciplina Urbanística del Ayuntamiento para tratar de identificar a los propietarios de los terrenos y promover el vallado de ambas infraestructuras. El objetivo es eliminar dos puntos de riesgo antes de que el abandono vuelva a convertirlos en una trampa para la fauna de Anaga.