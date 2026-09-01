Degradación, insalubridad e inseguridad: la plaza Cruz del Señor vuelve a ser foco de protestas vecinales

La plaza de la Cruz del Señor, la pequeña situada frente a la iglesia y junto al parque infantil, vuelve al centro de las reclamaciones vecinales. La Asociación de Vecinos Las Palmitas registró este martes en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz un escrito dirigido a la Alcaldía, con copia a Seguridad Ciudadana, Servicios Públicos y Atención Social, en el que reclama una intervención urgente ante lo que considera una situación de degradación, insalubridad e inseguridad.

Su presidente, Cristian Expósito, recorrió la zona para explicar que el problema no se limita a la venta ambulante. «Ya no es la venta en sí, es lo que se produce durante esas ventas», resume. Habla de acumulación de ropa y objetos, consumo de alcohol, papeleras saturadas y suciedad en un espacio utilizado a diario por niños y mayores. También traslada quejas vecinales sobre supuesto menudeo de sustancias, extremo que conoce por testimonios del entorno.

El escrito sostiene que la situación se arrastra desde finales de 2025 y recoge denuncias sobre deposiciones y micciones en la vía pública y zonas ajardinadas, basura, asentamientos improvisados, altercados y exhibición de objetos punzantes. La asociación considera insuficientes las medidas adoptadas y pide una respuesta coordinada entre Seguridad Ciudadana, Servicios Públicos y Servicios Sociales.

Detalle del estado de la plaza de la Cruz del Señor. / Arturo Jiménez

La concejala del distrito Salud-La Salle, Zaida González, coincide en que existe un problema en la plaza, aunque introduce contexto sobre su origen. Explica que la situación se concentra en una persona que recoge objetos de la basura para venderlos y que, cuando no consigue darles salida, los deja abandonados. Según la versión que le trasladan los vecinos, a su alrededor se reúnen otras personas vinculadas al consumo y, presuntamente, a la venta de drogas.

Policía, Servicios Sociales y más limpieza

González asegura que la Policía Local conoce el problema y ha intervenido «en numerosas ocasiones», al igual que la Policía Nacional, que también ha trasladado información sobre la situación. Añade que el IMAS tiene conocimiento del caso e intenta intervenir con la persona que monta el pequeño rastrillo, aunque recuerda que los servicios sociales no pueden obligarla a aceptar ayuda si la rechaza.

La concejala sostiene además que desde Servicios Públicos se ha incrementado «ampliamente» la limpieza de la plaza. El problema, afirma, es que la suciedad se reproduce prácticamente a diario porque vuelven a quedar objetos y residuos abandonados. Según su versión, ese refuerzo no ha conseguido todavía devolver una imagen estable de limpieza al espacio.

La concejala de distrito señala que Policía, IMAS y limpieza actúan, pero el problema reaparece a diario

Expósito reconoce que mantiene contacto con Seguridad Ciudadana y que le consta que se levantan actas y se interviene, pero considera que hace falta ir más allá. «Necesitamos unos mecanismos más urgentes o más inmediatos», señala. Las Palmitas propone actuar también sobre el diseño de la plaza, modificando maceteros y muros utilizados para apoyar ropa y otros productos o instalando elementos que dificulten la ocupación. «No es quitar el muro, es buscar una solución».

El documento solicita cinco medidas: intervención inmediata y coordinada; actuaciones urbanísticas y preventivas; limpieza y desinfección intensivas; refuerzo de la vigilancia y la seguridad ciudadana, con atención al parque infantil, y una respuesta expresa del Ayuntamiento. La entidad advierte además de una posible responsabilidad patrimonial municipal si, una vez comunicado el riesgo que denuncia, se produjera algún daño.

Un problema que sitúan en la pandemia

Expósito remonta el origen de la venta informal en este entorno a 2020. Relata que, con el cierre del Rastro durante la pandemia, parte de aquella actividad se desplazó inicialmente hacia la plaza de la Divina Pastora y posteriormente terminó asentándose en la Cruz del Señor. La presencia ha variado, pero asegura que continúa tanto por la mañana como por la tarde.

Las Palmitas reclama mejorar el entorno del colegio Divina Pastora antes de la vuelta a las aulas

El presidente introduce, no obstante, un matiz: quienes venden son en muchos casos personas vulnerables y algunas pueden carecer de vivienda. «Tenemos que entender y ser conscientes» de esa realidad, afirma, por lo que considera que junto a la intervención policial también debe actuar Atención Social.

La plaza es ahora la principal prioridad de Las Palmitas, aunque no la única. Expósito reclama también actuar en el entorno de un centro escolar del barrio, donde denuncia asfalto deteriorado por las raíces y recuerda que se trata de una zona de tránsito diario de menores. Considera que esa mejora debería haberse ejecutado antes del regreso a las aulas.

Mejoras que también reconoce

El diagnóstico vecinal no pasa solo por enumerar carencias. Las Palmitas reconoce actuaciones que considera positivas. Entre ellas cita los asfaltados realizados en calles del barrio y la intervención en la avenida Islas Canarias, donde fueron retirados los adoquines instalados en el entorno de la parada del tranvía, una medida que Expósito considera una mejora.

La asociación de vecinos Las Palmitas reclama la mejora en los accesos del colegio Villa Ascensión. / Arturo Jiménez

También menciona las actuaciones en el parque Azorín, aunque puntualiza que el equipamiento infantil instalado es reutilizado y entiende que el barrio merece un parque nuevo y «digno». Permanece pendiente, además, completar el cierre del parque situado frente a Mercadona: la escalera lateral ya ha sido clausurada y falta ejecutar el vallado anunciado.

Ahora la atención vuelve a estar fuera de la sede. El escrito registrado este martes pretende que el Ayuntamiento pase de actuaciones puntuales a una respuesta coordinada. Mientras Las Palmitas reclama medidas urbanísticas, limpieza y más vigilancia, el distrito sostiene que Policía, Servicios Sociales y Servicios Públicos ya actúan además sobre un problema que se reproduce prácticamente cada día.